Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов. В Кремле, в отличие от Киева, только ищут, как отсрочить возможные переговоры.
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Мы не прячемся от встречи с Путиным, – глава МИД
Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи,
– сказал Кулеба.
Подтверждением слов украинского министра стали недавние заявления пресс-секретаря Владимира Путина. Дмитрий Песков в очередной раз объяснил, почему переговоры тет-а-тет с Зеленским пока невозможны.
Песков заявил, что встрече мешает вопрос Крыма
На этот раз причина – вопрос оккупированного Крыма. Мол, Путин готов говорить о полуострове – только, как о части России. Более того, рупор Кремля добавил, что Москва хочет наладить отношения с Киевом, однако никакой инициативы от украинской стороны не видит.
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Коротко о возможной встрече Путина и Зеленского
- Предложение встретиться Зеленский сделал Путину еще в апреле 2021 года – когда у украинской границы скопились многочисленные российские войска. Предложенное место для переговоров – Донбасс.
- В свою очередь глава государства-агрессора предложил президенту Украины встретиться с боевиками.
- Впоследствии Зеленский дал поручение Офису Президента заняться организацией переговоров тет-а-тет.
- Россияне, однако, никаких шагов навстречу не делают.