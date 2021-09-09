Російський президент вирішив не летіти у Нью-Йорк цього року. Причин такого рішення у Кремлі не озвучили.

Зверніть увагу Ми не ховаємось і готові, – Кулеба про зустріч Зеленського та Путіна

У Путіна інші плани

Речник президента Росії Дмитро Пєсков розповів журналістам, що у плани Путіна поїздка на сесію Генасамблеї ООН не входить.

Президент не планує в цьому році брати участь у Генасамблеї,

– заявив Пєсков.

Замість президента поїде міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Зверніть увагу! 8 вересня 2021 року речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що ОПУ готує поїздку Володимира Зеленського на серію Генасамблеї ООН, яку відкриють 14 вересня 2021 року.

Коротко про можливу зустріч Зеленського з Путіним: