Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Читайте також Наскільки ситуація в Афганістані ускладнила візит Зеленського до США: Кулеба розповів деталі

Готуємо візит до Сполучених Штатів,

– сказав речник президента.

У коментарі виданню "РБК-Україна" Сергій Никифоров зауважив, що Володимир Зеленський їде до США, щоб взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Генасамблея ООН відкриє свою 76 сесію 14 вересня.

Загальні дебати пройдуть з 21 вересня по 27 вересня.

Зверніть увагу! Перший візит Володимира Зеленського у якості президента відбувся до Сполучених Штатів 30 серпня. У Вашингтоні президент України 1 вересня провів зустріч з Джо Байденом.

Зустріч Зеленського та Байдена: коротко

Розмова президентів тривала понад 2 години, перед зустріччю Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька коротких заяв.

Глава України нагадав американському колезі про війну на Донбасі. Також передав список із 450 українців, незаконно ув'язнених Росією.

Лідер США запевнив, що Вашингтон підтримує Україну на шляху в НАТО та зауважив, що не проти навідатись до української держави.

Читайте детальніше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови