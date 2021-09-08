Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

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Готуємо візит до Сполучених Штатів,
– сказав речник президента.

У коментарі виданню "РБК-Україна" Сергій Никифоров зауважив, що Володимир Зеленський їде до США, щоб взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

  • Генасамблея ООН відкриє свою 76 сесію 14 вересня.
  • Загальні дебати пройдуть з 21 вересня по 27 вересня.

Зустріч Зеленського та Байдена: коротко

  • Розмова президентів тривала понад 2 години, перед зустріччю Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька коротких заяв.
  • Глава України нагадав американському колезі про війну на Донбасі. Також передав список із 450 українців, незаконно ув'язнених Росією.
  • Лідер США запевнив, що Вашингтон підтримує Україну на шляху в НАТО та зауважив, що не проти навідатись до української держави.

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