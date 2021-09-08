Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
Читайте також Наскільки ситуація в Афганістані ускладнила візит Зеленського до США: Кулеба розповів деталі
Готуємо візит до Сполучених Штатів,
– сказав речник президента.
У коментарі виданню "РБК-Україна" Сергій Никифоров зауважив, що Володимир Зеленський їде до США, щоб взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
- Генасамблея ООН відкриє свою 76 сесію 14 вересня.
- Загальні дебати пройдуть з 21 вересня по 27 вересня.
Зустріч Зеленського та Байдена: коротко
- Розмова президентів тривала понад 2 години, перед зустріччю Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька коротких заяв.
- Глава України нагадав американському колезі про війну на Донбасі. Також передав список із 450 українців, незаконно ув'язнених Росією.
- Лідер США запевнив, що Вашингтон підтримує Україну на шляху в НАТО та зауважив, що не проти навідатись до української держави.
Читайте детальніше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови