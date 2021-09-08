Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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Готовим визит в Соединенные Штаты,

– сказал представитель президента.

В комментарии изданию "РБК-Украина" Сергей Никифоров отметил, что Владимир Зеленский едет в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Генассамблея ООН откроет свою 76 сессию 14 сентября.

Общие дебаты пройдут с 21 сентября по 27 сентября.

Обратите внимание! Первый визит Владимира Зеленского в качестве президента состоялся в США 30 августа. В Вашингтоне президент Украины провел встречу с Джо Байденом, которая состоялась 1 сентября.

Встреча Зеленского и Байдена: коротко

Разговор президентов длился более 2 часов, перед встречей Джо Байден и Владимир Зеленский сделали несколько коротких заявлений.

Глава Украины напомнил американскому коллеге о войне на Донбассе. Также передал список из 450 украинцев, незаконно заключенных Россией.

Лидер США заверил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути в НАТО и отметил, что не прочь наведаться в Украинское государство.

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