Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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Готовим визит в Соединенные Штаты,
– сказал представитель президента.

В комментарии изданию "РБК-Украина" Сергей Никифоров отметил, что Владимир Зеленский едет в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

  • Генассамблея ООН откроет свою 76 сессию 14 сентября.
  • Общие дебаты пройдут с 21 сентября по 27 сентября.

Встреча Зеленского и Байдена: коротко

  • Разговор президентов длился более 2 часов, перед встречей Джо Байден и Владимир Зеленский сделали несколько коротких заявлений.
  • Глава Украины напомнил американскому коллеге о войне на Донбассе. Также передал список из 450 украинцев, незаконно заключенных Россией.
  • Лидер США заверил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути в НАТО и отметил, что не прочь наведаться в Украинское государство.

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