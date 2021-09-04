Министр иностранных дел отметил, что обе стороны получили то, что хотели. Следовательно, переговоры стали "классическим примером win-win сотрудничества".

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Внимание США к Афганистану

Когда мы выходили на завершающую стадию подготовки визита президента в США, действительно, кое-где приходилось слышать, что, мол, Белому дому сейчас не до Украины, и для американской стороны поездка главы украинского государства в Вашингтон не ко времени,

– сказал глава МИД.

Внимание администрации президента Джо Байдена было сосредоточено на выводе американского военного контингента из Афганистана, эвакуации наиболее уязвимых категорий афганцев.

"Как вы знаете, мы впервые за 30 лет в Украине недавно приняли Стратегию внешней политики. Мы четко движемся по определенным ею приоритетам, и один из них – развитие отношений со стратегическими партнерами. Поэтому визит должен был успешно состояться при любой политической погоде", – подчеркнул дипломат.

Визит был очень продуктивным

Дмитрий Кулеба сообщил, что первый визит Владимира Зеленского по приглашению Джо Байдена был максимально продуктивным для обеих стран.

Глава Белого дома, руководство Госдепартамента США и Пентагона, несмотря на напряженный внутренний порядок дня, нашли время для предметного обсуждения ключевых вопросов стратегического партнерства Украины и США, поскольку наше государство является в приоритете американской внешней политики,

– продолжил министр.

По его словам, показательным является то, что общение украинского и американского лидеров длилось более двух часов, вместо одной, предусмотренной программой.

Их переговоры были откровенными, без дипломатических реверансов. И это в очередной раз подтверждает союзнический характер отношений Украины и США.

По итогам встречи было принято совместное заявление – беспрецедентный по объему и содержанию документ для украинско-американского диалога.

Глава МИД добавил, что совместное заявление зафиксировало:

позиции относительно общих ценностей и стратегических приоритетов;

конкретные инициативы в поддержку национальной безопасности Украины в сфере обороны, энергетики, климата, науки, технологий, инфраструктуры и здравоохранения.

О готовности Вашингтона и в дальнейшем поддерживать Украину свидетельствует также заключение во время визита почти двух десятков двусторонних документов, которые будут способствовать обеспечению безопасности, стабильного развития и экономического успеха нашей страны,

– подытожил дипломат.

Обратите внимание! Из-за ситуации в Афганистане встречу президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена предварительно планировали на 30 августа, затем ее перенесли дважды.

Ситуация в Афганистане: что известно

Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Последний солдат армии США покинул страну 31 августа.

Однако еще 15 августа боевики движения "Талибан" захватили Кабул и установили свою власть в государстве. Они требовали иностранцев уехать.

Террористы заявили, об "освобождении" афганского государства. Талибы уже начали формировать новое правительство, в которое войдут их лидеры.

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