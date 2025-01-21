Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Взрыв подтвердил и городской голова Александр Сенкевич.
В Николаеве был слышен взрыв. Выясняем. Угроза дронов-камикадзе продолжается,
– написал он.
Вечером 21 января в Николаеве слышали по меньшей мере три взрыва. В городе продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Взрыв подтвердил и городской голова Александр Сенкевич.
В Николаеве был слышен взрыв. Выясняем. Угроза дронов-камикадзе продолжается,
– написал он.