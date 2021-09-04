Сейчас радикальные исламские группировки "Талибан", "ИГИЛ" и схожие с ними организации делят власть в стране. Мирное население столкнулось один на один с рядом бытовых проблем.

Обратите внимание США хотят помочь беженцам из Афганистана: каждый из них может получить более 2000 долларов

Между тем эксперты посчитали, что собственных ресурсов и продуктов на складах хватит разве что на месяц. В стране очень не хватает медикаментов.

Очевидно, что возникнут проблемы у государственных служащих, в частности у учителей и врачей, поскольку ранее они получали иностранную помощь", – рассказал координатор гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций в Афганистане Рамиз Алакбаров.

Экономика Афганистана зависела от международной помощи

Как рассказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, еще когда на территории Афганистана находились американцы, экономика Афганистана была в значительной степени дотационная.



Экономика Афганистана зависит от международной помощи / Фото Associated Press

Весь государственный аппарат на 85% зависел и дотировался США. "Мы понимаем, что может возникнуть огромная проблема с больницами и школами, потому что никто не будет работать долго бесплатно, не получая зарплату", – сказал Петренко.

Единственный путь сообщения с миром – закрытый

Международный кабульский аэропорт, который последнее время был единственным путем сообщением с миром – закрыт. ООН и ее партнерские организации ищут альтернативные пути передачи гуманитарной помощи мирному населению. Пока удалось наладить путь грузовиков из Пакистана.

2 влиятельные государства дали понять, что готовы оказать финансовое содействие, но этого недостаточно. Чрезвычайно важно не позволить Афганистану еще глубже погрузиться в гуманитарную катастрофу,

– сказал координатор гуманитарной помощи ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров.

На фоне гуманитарного кризиса в Афганистане разворачивается кризис продовольственный, вызванный засухой лета 2021 года. Люди – на пороге дефицита пищевых продуктов и голода в стране.

Читайте также Круче фильмов Netflix: как украинский спецназ эвакуировал людей из Кабула

Страна – на грани голода

Именно поэтому без международной гуманитарной поддержки афганцам просто не обойтись. А из-за вражды и конкуренции экстремистских группировок могут быть проблемы с оказанием помощи к адресату.

Петренко отметил, что если так называемая "власть" Афганистана – "Талибан" не будет демонстрировать международному сообществу, что помощь поступает к конечному потребителю, то ее и предоставлять не будут.

Будет ли в Афганистане гуманитарный кризис: смотрите сюжет

Предприниматели закрывают бизнес

С приходом в страну талибов, предприниматели начали закрывать офисы и сворачивать бизнес. Закрыли магазины, кофейни и учреждения. На улицах афганских городов – очереди к банкам и банкоматам.

Люди пребывают в панике, снимают последние деньги, чтобы скупить на них продукты, горючее и самое необходимое там, где это еще удается найти.

"Талибан" приказал банкам заново открыться. Но установили недельные ограничения на количество денег, которые можно снять. Люди часами стоят в очереди, чтобы получить деньги наличными.

Люди пытаются снять деньги, пока они не удешевились окончательно. В то же время цены быстро растут,

– сказал кандидат экономических наук Иван Ус.

Тем временем сами талибы начали формирование правительства в Афганистане. По данным местного издания TOLO news, премьером может стать богослов и организатор терактов Хайбатулла Ахундзада.

Справка. Ахундзада стал третьим главой "Талибана", после того, как в 2016 году погиб Ахтар Мансур. С тех пор он курировал политические, религиозные и военные дела движения.

Впрочем, на руководящие должности также претендуют представители группировки "Сеть Хаккани", которые контролируют Кабул. Между ними и талибами пока идут дебаты относительно руководящих должностей в правительстве.

Обратите внимание "ИГИЛ" не исчезло: террористы напомнили о себе серией жутких терактов в Афганистане

Пока группировки ищут общий язык, экономика, производство и торговля в стране стоит. А рядовые жители Афганистана ждут наступления холодов и находятся на грани выживания и голода.