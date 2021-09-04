Сейчас радикальные исламские группировки "Талибан", "ИГИЛ" и схожие с ними организации делят власть в стране. Мирное население столкнулось один на один с рядом бытовых проблем.
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Между тем эксперты посчитали, что собственных ресурсов и продуктов на складах хватит разве что на месяц. В стране очень не хватает медикаментов.
Очевидно, что возникнут проблемы у государственных служащих, в частности у учителей и врачей, поскольку ранее они получали иностранную помощь", – рассказал координатор гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций в Афганистане Рамиз Алакбаров.
Экономика Афганистана зависела от международной помощи
Как рассказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, еще когда на территории Афганистана находились американцы, экономика Афганистана была в значительной степени дотационная.
Экономика Афганистана зависит от международной помощи / Фото Associated Press
Весь государственный аппарат на 85% зависел и дотировался США. "Мы понимаем, что может возникнуть огромная проблема с больницами и школами, потому что никто не будет работать долго бесплатно, не получая зарплату", – сказал Петренко.
Единственный путь сообщения с миром – закрытый
Международный кабульский аэропорт, который последнее время был единственным путем сообщением с миром – закрыт. ООН и ее партнерские организации ищут альтернативные пути передачи гуманитарной помощи мирному населению. Пока удалось наладить путь грузовиков из Пакистана.
2 влиятельные государства дали понять, что готовы оказать финансовое содействие, но этого недостаточно. Чрезвычайно важно не позволить Афганистану еще глубже погрузиться в гуманитарную катастрофу,
– сказал координатор гуманитарной помощи ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров.
На фоне гуманитарного кризиса в Афганистане разворачивается кризис продовольственный, вызванный засухой лета 2021 года. Люди – на пороге дефицита пищевых продуктов и голода в стране.
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Страна – на грани голода
Именно поэтому без международной гуманитарной поддержки афганцам просто не обойтись. А из-за вражды и конкуренции экстремистских группировок могут быть проблемы с оказанием помощи к адресату.
Петренко отметил, что если так называемая "власть" Афганистана – "Талибан" не будет демонстрировать международному сообществу, что помощь поступает к конечному потребителю, то ее и предоставлять не будут.
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Предприниматели закрывают бизнес
С приходом в страну талибов, предприниматели начали закрывать офисы и сворачивать бизнес. Закрыли магазины, кофейни и учреждения. На улицах афганских городов – очереди к банкам и банкоматам.
Люди пребывают в панике, снимают последние деньги, чтобы скупить на них продукты, горючее и самое необходимое там, где это еще удается найти.
"Талибан" приказал банкам заново открыться. Но установили недельные ограничения на количество денег, которые можно снять. Люди часами стоят в очереди, чтобы получить деньги наличными.
Люди пытаются снять деньги, пока они не удешевились окончательно. В то же время цены быстро растут,
– сказал кандидат экономических наук Иван Ус.
Тем временем сами талибы начали формирование правительства в Афганистане. По данным местного издания TOLO news, премьером может стать богослов и организатор терактов Хайбатулла Ахундзада.
Впрочем, на руководящие должности также претендуют представители группировки "Сеть Хаккани", которые контролируют Кабул. Между ними и талибами пока идут дебаты относительно руководящих должностей в правительстве.
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Пока группировки ищут общий язык, экономика, производство и торговля в стране стоит. А рядовые жители Афганистана ждут наступления холодов и находятся на грани выживания и голода.