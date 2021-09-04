Наразі радикальні ісламські угрупування "Талібан", "ІДІЛ" та схожі з ними організації ділять владу в країні. Мирне населення зіштовхнулось сам на сам з низкою побутових проблем.

Зверніть увагу США хочуть допомогти біженцям з Афганістану: кожен з них може отримати понад 2000 доларів

Тим часом експерти порахували, що власних ресурсів та продуктів на складах вистачить хіба що на місяць. "У країні дуже не вистачає медикаментів.

Очевидно, що виникнуть проблеми у державних службовців, зокрема у вчителів та лікарів, оскільки раніше вони отримували іноземну допомогу", – розповів координатор гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй в Афганістані Раміз Алакбаров.

Економіка Афганістану залежала від міжнародної допомоги

Як розповів заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, ще коли на території Афганістану перебували американці, економіка Афганістану була значною мірою дотаційна.



Економіка Афганістану залежить від міжнародної допомоги / Фото Associated Press

Весь державний апарат на 85% залежав і дотувався США. "Ми розуміємо, що може виникнути величезна проблема з лікарнями і школами, бо ніхто не працюватиме довго безплатно, не отримуючи зарплату", – сказав Петренко.

Єдиний шлях сполучення зі світом – закритий

Міжнародний Кабульський аеропорт, який останній час був єдиним шляхом сполученням зі світом – закритий. ООН і її партнерські організації відшукують альтернативні шляхи передачі гуманітарної допомоги мирному населенню. Поки вдалось налагодити шлях вантажівок з Пакистану.

2 впливові держави дали зрозуміти, що готові надати фінансове сприяння, але цього недостатньо. Надзвичайно важливо не дозволити Афганістану ще глибше зануритися в гуманітарну катастрофу,

– сказав координатор гуманітарної допомоги ООН в Афганістані Раміз Алакбаров.

На фоні гуманітарної кризи в Афганістані розгортається криза продовольча, викликана посухою літа 2021 року. Люди – на порозі дефіциту харчових продуктів і голоду в країні.

Читайте також Крутіше за фільми Netflix: як український спецназ евакуював людей з Кабула

Країна – на межі голоду

Саме тому без міжнародної гуманітарної підтримки афганцям просто не обійтись. А через ворожнечу та конкуренцію екстремістських угрупувань можуть бути проблеми з наданням допомоги до адресата.

Петренко відзначив, що якщо так звана "влада" Афганістану – "Талібан" не демонструватиме міжнародній спільноті, що допомога надходить до кінцевого споживача, то її і не надаватимуть.

Чи буде в Афганістані гуманітарна криза: дивіться сюжет

Підприємці закривають бізнес

З приходом в країну талібів, підприємці почали закривати офіси та згортати бізнес. Зачинили магазини, кав'ярні та установи. На вулицях афганських міст – черги до банків та банкоматів.

Люди перебувають в паніці, знімають останні гроші, щоб скупити на них продукти, пальне та найнеобхідніше там, де це ще вдається знайти.

"Талібан" наказав банкам заново відкритись. Але встановили тижневі обмеження на кількість грошей, які можна зняти. Люди годинами стоять у черзі, щоб отримати гроші готівкою.

Люди намагаються зняти гроші, поки вони не здешевилися остаточно. Водночас ціни швидко ростуть,

– сказав кандидат економічних наук Іван Ус.

Тим часом самі таліби почали формування уряду в Афганістані. За даними місцевого видання TOLO news, прем'єром може стати богослов і організатор терактів Хайбатулла Ахундзада.

Довідка. Ахундзада став третім очільником "Талібану", після того, як у 2016 році загинув Ахтар Мансур. Відтоді він курував політичні, релігійні і військові справи руху.

Втім на керівні посади також претендують представники угрупування "Мережа Хаккані", які контролюють Кабул. Між ними і талібами наразі точаться дебати щодо керівних посад в уряді.

Зверніть увагу "ІДІЛ" не зникла: терористи нагадали про себе серією моторошних терактів в Афганістані

Поки угрупування шукають спільну мову – економіка, виробництво та торгівля в країні стоїть. А пересічні мешканці Афганістану чекають настання холодів і перебувають на межі виживання та голоду.