Массовые убийства людей у кабульского аэропорта на совести именно игиловцев, центральноазиатской ветви этой группировки, которая называется "Исламское государство – Хорасан". Это одна из самых зловещих террористических организаций на планете, хотя при этом и относительно молодая.

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В 2014 – 2015 годах на волне успеха "ИГИЛ" в Сирии и Ираке десятки больших и малых исламистских групп, раскиданных по всему миру, объявили о присоединении к самопровозглашенному халифату. Громкие победы "ИГИЛ" на Ближнем Востоке привлекли к нему внимание самых разных людей, мечтавших оказаться причастными к триумфам халифата.

Эти люди с готовностью дали присягу верности главе "ИГИЛ" Абу Бакру аль-Багдади и, таким образом, формально влились в его организацию. Халифу-самозванцу присягнули тысячи, а то и десятки тысяч человек из:

Африки;

Азии;

Кавказа;

Филиппин;

Кашмира;

Афганистана;

Пакистана.

Игиловский вилаят Хорасан"

Обычно это были уже опытные бойцы террористического фронта, прежде состоявшие в "Аль-Каиде". На карте мира от "ИГИЛ" те территории, в которых действуют группы этих присягнувших джихадистов, называются вилаятам – то есть, провинциями. Одной из самых больших таких провинций стал игиловский вилаят Хорасан. В древности это название использовалось для обозначения подчиненных Персидской империи княжеств и областей Центральной Азии.

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Хорасан же в игиловском понимании – это азиатская провинция самопровозглашенного халифата с центром в горах Афганистана. С самого начала во главе вилаята Хорасан стояли бывшие бойцы "Талибана", разочаровавшиеся в политике талибов. Их возмущало то, что талибы недостаточно непримиримы:

изображают из себя политиков;

о чем-то договариваются с американцами;

жаждут международного признания;

готовы что-то обещать иностранцам.



Во главе вилаята Хорасан стояли бывшие бойцы "Талибана" / Фото EPA

Для радикальных исламистов все это недопустимые компромиссы с вероотступниками и безбожниками. И они с готовностью перешли под крыло "ИГИЛ", руководство которого в принципе отказывались признавать правительства и границы каких-либо государств, вообще не церемонилось с вероотступниками и неверными и обещало завоевание не Афганистана, а всего мира.

Помочь талибам-перебежчикам со строительством своего вилаята. из Сирии и Ирака прибыли несколько десятков проверенных арабских бойцов и пропагандистов. С их помощью были выстроены вербовочные сети в Афганистане, Пакистане и в других государствах, отработана тактика ведения боевых действий, налажено взаимодействие с другими игиловскими вилаятами.

Афганский "ИГИЛ" сделал ставку на террористическую войну

Однако даже с помощью опытных иностранцев повторить успех ближневосточной "материнской" организации вилаяту Хорасан не удалось. Удержать под своим контролем хоть сколько-нибудь значимые города или районы они так и не смогли, будучи теснимы в Афганистане и местной армией, и американцами и "Талибаном".

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Сообразив, что в обычной войне им победа не светит, афганский "ИГИЛ" сделал ставку на войну террористическую. Воспитанные им смертники начали взрывать себя в людных местах, унося при этом жизни сотен, а то и тысяч афганцев ежегодно. Взрывали игиловцы и проамериканские силы, и талибов, и – если получалось – бойцов западной коалиции. Они вели и ведут войну против всех.

Война эта пару лет назад достигла такого накала, что даже заклятые враги – талибы и американцы – отложили в сторону разногласия и начали координировать свои действия в борьбе против вилаята Хорасан. Ситуативный союз американцев и талибов еще в 2019 году привел, казалось, к крушению вилаята.



"ИГИЛ" ведет войну против всех / Фото AP

Тогда за несколько недель удалось уничтожить десятки бойцов "ИГИЛ", сотни сдались афганским властям после того как попали в окружение. Однако последние события в Кабуле показывают, что хоронили вилаят Хорасан преждевременно. Взрывы смертников у кабульского аэропорта, которые унесли жизни почти 200 человек – это самая очевидная демонстрация того, что вилаят Хорасан жив и активен.

"Талибан" по-настоящему не контролирует Афганистан

Убив за один день десятки человек, игиловцы показали, что ни уходящие американцы, ни приходящий им на смену "Талибан" страну по-настоящему не контролируют. Продемонстрировали, что Афганистан никем толком не управляется и его жителей никто не сможет защитить. Хаос и взаимное недоверие – это то, что нужно "ИГИЛ", потому что чем хуже будет обстановка в Афганистане, тем больше людей будет искать спасения в рядах радикалов.

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Дискредитация каких-бы ни было властей и привлечение новобранцев в свои ряды – одни из главных задач, стоящих сейчас перед вилаятом Хорасан. Ведь без этого не добиться выполнения сверхзадачи – установления всемирного халифата, неизбежное появление которого все еще обещают идеологи "ИГИЛ".

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