Річ у тім, що правоохоронці та деякі урядовці зібрались у Панджшері.
До речі Як 300 спартанців: повстанці останньої не захопленої провінції Афганістану відбили атаку талібів
Загалом бійці Фронту національного опору ліквідували в захопленому Афганістані 350 талібів.
"Талібан" готує наступ
Представник "Талібану" Забіхулла Моджахед заявив 2 вересня, що бійці групи увійшли в Панджшер і взяли під контроль деяку територію.
У мережі опублікували відео, як таліби перекидають війська до провінції.
Гірський регіон є домом для Ахмада Масуда – сина полководця Ахмада Шаха Масуда, лідера опору радянській окупації у 1979 – 1989 роках. Сили опору ховаються в долині, яку історично важко атакувати через її розташування.
Провінція Панджшер / Фото з "Вікіпедії"
Що відбувається в Афганістані
- 15 серпня 2021 року таліби захопили столицю Афганістану Кабул. Президент зрікся влади та покинув країну.
- 26 серпня в аеропорті Кабула, який був єдиним шляхом евакуації для афганців та іноземців пролунав потужний вибух. Загинуло понад 170 людей.
- 31 серпня США повністю вивели свої війська з Афганістану, а аеропорт Кабула опинився під контролем "Талібану".
- Бойовики заявили, що повністю контролюють країну. Перед тим вони оголосили загальну амністію для урядовців.