Річ у тім, що правоохоронці та деякі урядовці зібрались у Панджшері.

До речі Як 300 спартанців: повстанці останньої не захопленої провінції Афганістану відбили атаку талібів

Загалом бійці Фронту національного опору ліквідували в захопленому Афганістані 350 талібів.

"Талібан" готує наступ

Представник "Талібану" Забіхулла Моджахед заявив 2 вересня, що бійці групи увійшли в Панджшер і взяли під контроль деяку територію. У мережі опублікували відео, як таліби перекидають війська до провінції.

Гірський регіон є домом для Ахмада Масуда – сина полководця Ахмада Шаха Масуда, лідера опору радянській окупації у 1979 – 1989 роках. Сили опору ховаються в долині, яку історично важко атакувати через її розташування.



Провінція Панджшер / Фото з "Вікіпедії"

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