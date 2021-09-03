Дело в том, что правоохранители и некоторые чиновники собрались в Панджшере.
Кстати Как 300 спартанцев: повстанцы последней не захваченной провинции Афганистана отразили атаку талибов
В целом бойцы Фронта национального сопротивления ликвидировали в захваченном Афганистане 350 талибов.
"Талибан" готовит наступление
Представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил 2 сентября, что бойцы группы вошли в Панджшер и взяли под контроль определенную территорию.
В сети опубликовали видео, как талибы перебрасывают войска в провинцию.
Горный регион является домом для Ахмада Масуда – сына полководца Ахмада Шаха Масуда, лидера сопротивления советской оккупации в 1979 – 1989 годах. Силы сопротивления скрываются в долине, которую исторически трудно атаковать из-за ее расположения.
Провинция Панджшер / Фото из "Википедии"
Что происходит в Афганистане
- 15 августа 2021 года талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Президент отрекся от власти и покинул страну.
- 26 августа в аэропорту Кабула, который был единственным путем эвакуации для афганцев и иностранцев прогремел мощный взрыв. Погибло более 170 человек.
- 31 августа США полностью вывели свои войска из Афганистана, а аэропорт Кабула оказался под контролем "Талибана".
- Боевики заявили, что полностью контролируют страну. Перед тем они объявили всеобщую амнистию для чиновников.