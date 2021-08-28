Деталі удару США

Удар завдали в провінції Нангархар, що на схід від Кабула і на кордоні з Пакистаном. Про це заявили у центральному командуванні США.

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Невідомо, чи "планувальник" брав участь в організації теракту 26 серпня, однак він розробляв наступні злочини.

Терорист їхав в машині зі спільником під час удару, який нанесли безпілотником MQ-9 Reaper з використанням боєприпасів, обраних для точності і мінімізації жертв серед цивільного населення,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок атаки "планувальник" "ІДІЛу" загинув, а жертв серед цивільного населення немає.

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