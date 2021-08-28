Деталі удару США
Удар завдали в провінції Нангархар, що на схід від Кабула і на кордоні з Пакистаном. Про це заявили у центральному командуванні США.
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Невідомо, чи "планувальник" брав участь в організації теракту 26 серпня, однак він розробляв наступні злочини.
Терорист їхав в машині зі спільником під час удару, який нанесли безпілотником MQ-9 Reaper з використанням боєприпасів, обраних для точності і мінімізації жертв серед цивільного населення,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про постраждалих
Внаслідок атаки "планувальник" "ІДІЛу" загинув, а жертв серед цивільного населення немає.
Теракт в аеропорту Кабула: головне
- Впродовж 26 серпня у столиці Афганістану прогриміли нібито 2 вибухи. Перший стався, коли терорист-смертник підірвав себе у натовпі біля входу в аеропорт.
- Другий – пролунав біля готелю, неподалік аеропорту. Ймовірно, підірвався замінований автомобіль. Зауважимо, у Пентагоні кажуть, що вибух був лише один – на летовищі.
- У наслідок цього загинули щонайменше 170 людей, серед яких 13 американських військових. До речі, для США це найбільша кількість жертв за 10 років в Афганістані.
- Відповідальність за один теракт взяли на себе бойовики "ІДІЛу". Президент США Джо Байден запевнив що терористів обов'язково покарають.
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