Терористи заявили, що причетні до 2 вибухів та стрілянини поблизу аеропорту Кабула. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі.

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Про те, що теракт скоїли терористи ІДІЛ, раніше писало видання Politico. Там посилалися на джерела у Білому домі й стверджували, що один із вибухів стався через бойовика у жителі смертника.

Була й інша версія

Раніше ЗМІ також повідомляли, що за моторошним нападом може стояти "Ісламська держава – провінція Хорасан", що є самопроголошеною "філією" терористів.

Довідка. Регіон Хорасан історично охоплює Афганістан, Пакистан, Середню Азію і деякі частини Ірану. Бойовики звідти несуть відповідальність за одні з найжахливіших нападів в Афганістані.

Смертельні вибухи в Афганістані

Щонайменше 60 людей загинули внаслідок терактів. Близько 150 поранені під час нападу, їм надають медичну допомогу у найближчих лікарнях.

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