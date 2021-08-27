На думку Панетти, цей день є найгіршим за час каденції Байдена тому що США втратили в Кабулі щонайменше 13 військових. Точну кількість жертв теракту ще встановлюють.

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США повинні повернути війська

Леон Панетта не дав однозначної відповіді на питання про те, чи підтримує рішення президента Джо Байдена про виведення військ з Афганістану. Однак він зауважив, що через це США опинилися в скрутному становищі. Окрім того, колишній голова розвідки впевнений, що війська потрібно повернути.

Ймовірно, нам доведеться повернутися, коли "Аль-Каїда" воскресне. Таліби раніше давали безпечний притулок "Аль-Каїді", ймовірно, вони знову це зроблять,

– зазначив Панетта.

Також він додав, що США можуть покинути поле бою, але не війну з тероризмом, який загрожує світу.

Мир з талібами неможливий

Згадав колишній очільник ЦРУ і про заяви "Талібану" про прагнення до миру. Він переконаний, що це неможливо, тому що таліби "були, є і будуть терористами".

Окрім того, Панетта висловив сподівання, що американська розвідка зможе вистежити організаторів теракту в Кабулі та помститися їм.

Зверніть увагу! Леон Панетта був головою ЦРУ з 2009 по 2011 рік. За час свого перебування на посаді він відповідав за знищення лідера "Аль-Каїди" Осами бен Ладена.

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