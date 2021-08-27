Там у серії вибухів загинули десятки людей, серед яких і американські військові. Основним лейтмотивом виступу Байдена було якраз висловлення смутку щодо цього.
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Байден прокоментував серію вибухів в Афганістані
"Важкий день", – так Джо Байден почав свій брифінг, який проти ночі 27 серпня у Вашингтоні провів через трагічні події в Афганістані.
- "Атаки терористів у Кабулі забрали життя американських військових та цивільних людей. Ситуація все ще важка. У мене та Джил болить серце за наших героїв", – сказав він.
Глава Білого дому багато говорив про співчуття родинам загиблих і про понад 100 тисяч евакуйованих американців та союзників. І, зрештою, звернувся безпосередньо до тих, хто стоїть за терактами в Афганістані.
Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми вистежимо вас і покараємо!
– заявив Байден.
Він запевнив, що "терористи не переможуть", а США продовжать сприяти виїзду охочих із Кабула. Також глава Білого дому, за його ж словами, вже віддав наказ Пентагону підготувати удар по об'єктах "Ісламської держави" (без уточнення, яких саме).
Теракти в Кабулі 26 серпня: головне
- 26 серпня біля аеропорту в Кабулі пролунали кілька вибухів. Спершу терорист-смертник підірвав себе, а потім вибухнув автомобіль. ЗМІ писали також ще про кілька вибухів.
- Постраждали від вибухів щонайменше 150 людей, щодо загиблих – за різними даними, їх від 40 до 90. У США кажуть, що теж зазнали втрат – 12 військових.
- Згодом цього ж дня відповідальність за теракти (щонайменше за два) взяла на себе "Ісламська держава".