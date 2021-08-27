Там наголосили, що зараз – не час для політиканства. На цього під час брифінгу наголосила Джен Псакі, речниця адміністрації президента США.
Зверніть увагу Вибухи біля аеропорту Кабула, які призвели до масових жертв: все, що відомо
Реакція Білого дому на чутки про відставку
Республіканці наполягають, що, Байден мав би добровільно піти у відставку з посади глави держави. Все тому, що виведення американських військ з Афганістану "пішло не за сценарієм",
Від рук терористів загинули 12 американських військових. Тому це не день для політики,
– відповіла Псакі журналістам.
З"Ми хотіли б, аби будь-який американець був відданий боротьбі за країну та ліквідацію терористів, де б вони не перебували. Це день вшанування пам'яті", – наголосила посадовиця.
Що сталося в Афганістані: коротко
- У захопленому талібами Афганістані 26 серпня прогриміли кілька вибухів. Щонайменше один із них стався через терориста-смертника з "Ісламської держави".
- Кількість жертв теракту перевищила 100, серед них 13 – американські військові. Зазначимо, що це – найбільші втрати армії США за всі 20 років операції в Афганістані.
- Байден звернувався до американців та прокоментував серію вибухів в Афганістані. Він запевнив, що США вистежить та покарає терористів.
- На кривавий теракт у Кабулі відреагував й Володимир Зеленський. Український президент висловив щирі співчуття громадянам США та Афганістану.