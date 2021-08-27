Протягом 26 серпня поблизу аеропорту Кабула зафіксували щонайменше 2 вибухи. Кількість людей, які у результаті загинули, й надалі зростає.

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Від вибухів в Афганістані загинули понад 100 людей

За останніми даними, кількість жертв вибухів досягла 103, хоча раніше повідомляли про 90.

Крім того, загинув ще 1 американський військовослужбовець, загалом США втратили 13 своїх громадян. Також жертвами вибухів стали щонайменше 90 афганців.

До слова, таких втрат армія США не зазнавала за всі 20 років операції в Афганістані.

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