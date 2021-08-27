Там подчеркнули, что сейчас – не время для политиканства. Об этом во время брифинга отметила Джен Псаки, пресс-секретарь администрации президента США.
Обратите внимание Взрывы возле аэропорта Кабула, которые привели к массовым жертвам: все, что известно
Реакция Белого дома на слухи об отставке
Республиканцы настаивают, что Байден должен был бы добровольно уйти в отставку с поста главы государства. Все потому, что вывод американских войск из Афганистана "пошел не по сценарию",
От рук террористов погибли 12 американских военных. Поэтому это не день для политики,
– ответила Псаки журналистам.
"Мы хотели бы, чтобы любой американец был предан борьбе за страну и ликвидации террористов, где бы они ни находились. Это день памяти", – подчеркнула чиновница.
Что произошло в Афганистане: кратко
- В захваченном талибами Афганистане 26 августа прогремели несколько взрывов. По меньшей мере один из них произошел из-за террориста-смертника из "Исламского государства".
- Число жертв теракта превысило 100, среди них 13 – американские военные. Отметим, что это – наибольшие потери армии США за все 20 лет операции в Афганистане.
- Байден обратился к американцам и прокомментировал серию взрывов в Афганистане. Он заверил, что США выследит и накажет террористов.
- На кровавый теракт в Кабуле отреагировал и Владимир Зеленский. Украинский президент выразил искренние соболезнования гражданам США и Афганистана.