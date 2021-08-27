Там подчеркнули, что сейчас – не время для политиканства. Об этом во время брифинга отметила Джен Псаки, пресс-секретарь администрации президента США.

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Реакция Белого дома на слухи об отставке

Республиканцы настаивают, что Байден должен был бы добровольно уйти в отставку с поста главы государства. Все потому, что вывод американских войск из Афганистана "пошел не по сценарию",

От рук террористов погибли 12 американских военных. Поэтому это не день для политики,

– ответила Псаки журналистам.

"Мы хотели бы, чтобы любой американец был предан борьбе за страну и ликвидации террористов, где бы они ни находились. Это день памяти", – подчеркнула чиновница.

Что произошло в Афганистане: кратко