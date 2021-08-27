По мнению Панетты, этот день является худшим за время каденции Байдена, потому что США потеряли в Кабуле по меньшей мере 13 военных. Точное количество жертв теракта еще устанавливают.

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США должны вернуть войска

Леон Панетта не дал однозначного ответа на вопрос о том, поддерживает ли решение президента Джо Байдена о выводе войск из Афганистана. Однако он отметил, что из-за этого США оказались в затруднительном положении. Кроме того, бывший глава разведки уверен, что войска нужно вернуть.

Вероятно, нам придется вернуться, когда "Аль-Каида" воскреснет. Талибы ранее давали безопасное убежище "Аль-Каиде", вероятно, они снова это сделают,

– отметил Панетта.

Также он добавил, что США могут покинуть поле боя, но не войну с терроризмом, который угрожает миру.

Мир с талибами невозможен

Вспомнил бывший глава ЦРУ и о заявлениях "Талибана" о стремлении к миру. Он убежден, что это невозможно, потому что талибы "были, есть и будут террористами".

Кроме того, Панетта выразил надежду, что американская разведка сможет выследить организаторов теракта в Кабуле и отомстить им.

Обратите внимание! Леон Панетта был главой ЦРУ с 2009 по 2011 год. За время своего пребывания в должности он отвечал за уничтожение лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.

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