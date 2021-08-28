Детали удара США
Удар нанесли в провинции Нангархар, что к востоку от Кабула и на границе с Пакистаном. Об этом заявили в Центральном командовании США.
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Неизвестно, участвовал ли "планировщик" в организации теракта 26 августа, однако он разрабатывал следующие преступления.
Террорист ехал в машине с сообщником во время удара, который нанесли беспилотником MQ-9 Reaper с использованием боеприпасов, выбранных для точности и минимизации жертв среди гражданского населения,
– говорится в сообщении.
Что известно о пострадавших
В результате атаки "планировщик ""ИГИЛ" погиб, а жертв среди гражданского населения нет.
Теракт в аэропорту Кабула: главное
- В течение 26 августа в столице Афганистана прогремели якобы 2 взрыва. Первый произошел, когда террорист-смертник взорвал себя в толпе у входа в аэропорт.
- Второй – раздался возле гостиницы, недалеко от аэропорта. Вероятно, подорвался заминированный автомобиль. Заметим, в Пентагоне говорят, что взрыв был только один – на аэродроме.
- В результате этого погибли по меньшей мере 170 человек, среди которых 13 американских военных. Кстати, для США это самое большое количество жертв за 10 лет в Афганистане.
- Ответственность за один теракт взяли на себя боевики "ИГИЛ". Президент США Джо Байден заверил, что террористов обязательно накажут.
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