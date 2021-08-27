Ранее Пентагон сообщал о по меньшей мере двух взрывах в Кабуле, однако теперь эту информацию отрицают. Разведка США, вероятно, получила новые данные из Афганистана.
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Подтверждения второго взрыва нет
Пентагон хотя и отвергает версию о втором взрыве возле гостиницы "Барон", однако доказательств того, был он или не был – нет. Как минимум, генерал-майор Уильям Тейлор о них не рассказал.
Мы не верим, что был второй взрыв возле гостиницы "Барон" или возле нее. Это был один смертник,
– заявил Тейлор.
26 августа о втором взрыве сообщили журналистка издания Politico Лара Селингман и в Министерстве обороны Турции.
Теракт в Кабуле: главное
- 26 августа 2021 года возле аэропорта Кабула прогремел взрыв. Вероятно, его вызвал террорист-смертник. Позже появлялись сообщения о еще нескольких взрывах.
- Ответственность за теракт взяла на себя "ИГИЛ-К", что является самопровозглашенным филиалом "Исламского государства".
- Поэтому президент США Джо Байден отдал приказ Пентагону подготовить удары по объектам террористов.
- Количество погибших в результате теракта по предварительным подсчетам составляет уже более 170 человек.