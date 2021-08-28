Спустя несколько часов после теракта, президент США Джо Байден выступил с заявлением. Он назвал это тяжелым днем для Америки и пообещал отомстить террористам "ИГИЛ" за каждого убитого в Кабуле американца.

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Оправдана реакция Байдена

Такая реакция Байдена вполне оправдана. Ведь вчерашний (26 августа – 24 канал) теракт забрал жизни 13 американских солдат.

И это стало наибольшей одномоментной потерей для армии США за последние 10 лет.

В 2011 году, все в том же Афганистане был сбит американский вертолет. Тогда погиб 31 американский военный. Однако сейчас ситуация обстоит иначе. Ведь по договору с "Талибаном", американские военные не должны подвергаться нападениям до окончания крайнего срока вывода войск, который назначен, напомню, на 31 августа.

Сейчас США пытаются выяснить, каким образом террористам-смертникам удалось подобраться так близко к аэропорту. Более того, Вашингтон попросил "Талибан" повысить меры безопасности, ведь именно талибы охраняют периметр вокруг аэропорта.

Что говорят талибы

Поэтому выглядит это слегка подозрительно. Но талибы и сами утверждают, что также пострадали. По их словам, они потеряли около 20 боевиков и также осудили нападение террористов "ИГИЛ".



Теракт в Афганистане забрал жизни 13 американских солдат / Фото Anadolu

Однако при этом талибы утверждают, что безопасность аэропорта – это не их зона ответственности, а Соединенных Штатов Америки. Несмотря на это, в СМИ появляется утечка о том, что американцы все чаще выходят на прямой контакт с "Талибаном". И это начинает вызывать вопросы у западных СМИ и общественности.

У Запада – остаются вопросы

Издание Politico сообщает, что трое официальных лиц США в Кабуле передали талибам список имен американских граждан, владельцев грин карт и афганских союзников. Якобы для того, чтобы их быстрее пропустили через контролируемый боевиками внешний периметр аэропорта.

Эта информация тут же вызвала гнев среди американских чиновников и военных. Они буквально утверждают, что американцы, передав списки, попросту подписали людям смертный билет, цитирую "Они просто вписали всех этих афганцев в списки убитых". Ведь ранее "Талибан" не щадил никого, кто сотрудничал или хоть как-то поддерживал США и их миссию в Афганистане. Так, что же должно изменить их позицию сегодня?

Джо Байден, во время пресс-конференции сказал, что не знает о существовании таких списков, но признал, что порой США действительно передают имена талибам.

США не скррывает контакты с "Талибаном"

Интересно, что Белый дом уже не скрывает, что ведет тесное сотрудничество с "Талибаном", а командующий войсками США в Афганистане даже оговорился назвав талибов, цитирую "афганскими партнерами". Хотя еще вчера они были врагами.

Официальные лицы США ежедневно поддерживают контакт с талибами, особенно по части обеспечения безопасности вокруг аэропорта. И казалось бы, это оправданно.

Однако, вчерашние события, как по мне, показывают уровень этой безопасности. К тому же те списки, которые американцы передают талибам, останутся у них и после ухода американцев.

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Но подобными, так сказать, сливами данных, грешат не только США, но и британцы. Сотрудники дипмиссии Великобритании в Кабуле, похоже, в такой спешке покидали посольство, что прямо на полу оставили ряд важных документов. В этих бумагах содержались данные, включая имена нескольких афганцев, которые сотрудничали с Великобританией, а также адрес высокопоставленного сотрудника посольства.

Операция близиться к завершению

И вы, наверное, сейчас думаете – оставили и ничего страшного. Всех еще успеют эвакуировать. Но вчерашний теракт, похоже, вмешался и сюда, ведь один из взрывов произошел как раз около отеля Барон. Именно там базировались британцы и проверяли, кого стоит эвакуировать, а кого нет.

И вот сегодня они объявили, что завершают свою миссию по эвакуации в Кабуле, но забрать всех точно не смогут. А потому в Кабуле остаются почти тысяча афганцев, которые им помогали, и даже 150 граждан Великобритании.



К завершению близиться эвакуация / Фото Associated Press

И их имена и могут оказаться в тех самых списках, которые бросили на полу. Но, несмотря на это, министр обороны Бен Уоллес так и сказал, что они, конечно, постараются найти в толпе своих людей, но сама операция близиться к завершению.

Проблема Афганистана – на мировом уровне

И Афганистан, похоже, постепенно становиться проблемой не только внутри своих границ, но и выходит на мировой уровень. Только по оценкам ООН, количество людей, которые постараются покинуть страну будет около полумиллиона. Это не учитывая тех, которым уже удалось уехать.

Но беженцы это меньшая из проблем. Помните, как Запад выдвигал талибам условия, что Афганистан не должен стать убежищем для террористов, и тогда с ними будут вести диалог?

Вчерашние взрывы террористов-смертников отчетливо показали, что Афганистан не просто станет убежищем для террористов всех мастей. Он этим убежищем был и остается. По мнению эксперта и главного редактора портала "Украина по-арабски" Мохаммада Фараджаллаха, из этой ситуации следует 2 вывода, и оба не утешительные.

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И вот этот теракт дает четкое представление о том, какое будущее может ожидать Афганистан. Это даёт полное представление о том, какой хаос ждет страну, и в особенности простых, мирных афганцев. Ведь помимо ущемления прав человека, совершаемого талибами, над ними нависает новая угроза – в лице "ИГИЛ-Х".

Новая угроза для Афганистана

А что касается угрозы странам Запада, многие эксперты в борьбе с терроризмом сомневаются, что боевики "ИГИЛ" в Афганистане способны совершать крупномасштабные атаки на США и союзников. Хотя некоторые утверждают, что множественные ячейки Исламского Государства в Сирии, Ираке, Африке и Азии, на сегодняшний день представляют большую опасность, чем "Аль-Каида" на рассвете своих сил.

После терактов в Кабуле многие месяцы на слуху будет название "ИГИЛ" с прибавкой Х. Это те самые террористы, которые подорвали себя в афганской столице и привели к жертвам среди мирных афганцев и американских солдат.

Это стало сигналом к тому, что спустя 20 лет борьбы, США и НАТО не смогли уничтожить исламских радикалов "ИГИЛ". Они просто трансформировались и приспособились к новой реальности.

Кроме того, появление "ИГИЛовцев" в Кабуле, похоже, ставит перед "Талибаном", невыполнимую задачу. Талибы в сделке с американцами обещали, что Афганистан никогда не станет анклавом террористов угрожающих Западу.

Но всего через 10 дней после захвата власти талибами стало понятно – в Афганистан вернулись террористы. И "Талибан" также приложил к этому руку.



"ИГИЛ" – новая угроза для Афганистана / Фото Associated Press

Еще в первые дни лета в ООН предупреждали, что как только талибы начали делать успехи по захвату власти, в Афганистан хлынули потоки боевиков-джихадистов из:

Центральной Азии;

Северо-Кавказского региона России;

Пакистана;

региона Синьцзян на западе Китая.

Большинство из них, а это около 10 тысяч человек, были приверженцами "Талибана", или "Аль-Каиды". И талибы, конечно же, этому не препятствовали, радуясь подкреплению.

Но проблема в том, что вместе с джихадистами в страну вернулись и боевики "ИГИЛ-Х" которые сильно подрывают все обещания талибов сохранить покой в регионе. Но кто эти террористы и почему их называют отдельной ячейкой группировки "ИГИЛ", о чем и говорит прибавка – "ИГИЛ-Х". Давайте вместе разберемся.

Кто эти террористы

Полное название этой группировки – Исламское государство Провинция Хорасан. Что важно – группировка Хорасан – это радикальные боевики, часть которых откололась от все того же "Талибана", а часть – от основной группы "ИГИЛ".

Справка. Их цель – создать собственный халифат на территории Ирана, Афганистана и Пакистана. Эта ячейка "ИГИЛ" считает именно эти территории своей исторической родиной.

На данный момент они полностью игнорируют государственные границы и заявляют, что жители обеих стран должны подчиниться их халифату Хорасан. Эти ребята куда более исламистские, чем талибы и они представляют огромную угрозу и нынешнему "Талибану", и властям в Пакистане и Иране.

Кроме того, "ИГИЛ-К" считает своим заклятым врагом Запад и США в частности. Поэтому они сильно не согласны с "Талибаном", который решил вести диалог с Вашингтоном. По мнению боевиков "ИГИЛ-Х", все. кто пытаются покинуть Афганистан – предатели и неверные, а потому их нужно уничтожить. Отсюда и теракты.



Теракт в Кабуле / Фото Sky news

Поэтому вполне логичным выглядит реакция Джо Байдена, который заявил, что присутствие американцев после 31 августа исключено, даже несмотря на теракты. Но каковы их корни, почему они считают своей именно эту землю?

Почему "ИГИЛ" считают своей именно эту землю

Дело в том, что США сегодня реально возвращается к тому, что имели в 2001 году. После начала операций американцев на территории Афганистана и Ирака в начале нулевых годов, часть боевиков "Аль-Каиды" откололась и ушла формировать свой халифат на значительной части Ирака и Сирии. Вот эта самая отколовшаяся группа и назвалась "ИГИЛом".

В 2015 году произошло ровно то же самое – части "ИГИЛа" стало мало места, они откололись, сформировали "ИГИЛ-Х" и ушли создавать свой халифат на территорию Афганистана и Пакистана, который назвали провинцией Хорасан. И вот сегодня эти боевики подняли голову.

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Опасны эти ребята тем, что кроме США и их союзников, они считают своими врагами и другие экстремистские исламские организациями, например "Талибан". Эти 2 группировки уже давно пытаются поделить территорию, теперь же "ИГИЛ-Х" выступает против правления талибов в Афганистане. А это значит, что гражданская война – неизбежна. Если, конечно, талибы не пойдут на новую сделку с американцами, которые могут помочь им уничтожить общего врага.