Таку думку озвучив в ефірі 24 каналу головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. Постійний ажіотаж довкола аеропорту та спроби афганців покинути країну стали серйозним ударом по репутації талібів, які переконували світ у своїй популярності та підтримці народу.

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"Теракт, який забрав життя невинних людей – це урок для місцевих жителів, мовляв, не йдіть в аеропорт, вам немає куди летіти", – пояснив Фараджаллах.

Підстави для теракту

Журналіст припустив, що є 2 версії, чому відбувся теракт:

його організували самі таліби;

це справа рук Ісламської держави (ІДІЛу).

За першим сценарієм, таліби знали про тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена, щоб відтермінувати вивід американських військ і зробити це після 31 серпня. Терористам це не сподобалося й усередині руху утворилося ще більш радикальне крило, яке відкололося й стало самостійним.

У такий спосіб вони здійснили непрямий серйозний тиск на США, а таліби казатимуть, що вони тут ні до чого,

– зауважив Фараджаллах.

Друга версія допускає, що теракт дійсно вчинила Ісламська Держава. У такий спосіб деморалізували США, які за 20 років не змогли виконати свої основні цілі:

покінчити з тероризмом в Афганістані;

помститися за 11 вересня 2001 року.

"Була моральна поразка з літаками, тепер маємо тіла 13 морських піхотинців", – підкреслив Фараджаллах.

Надія на Північний альянс

Редактор "України по-арабськи" додав, що таліби добиватимуться свого до кінця. Вони намагатимуться повністю звільнити Афганістан від іноземних військ, і після цього покажуть своє істинне обличчя.

"Є невелика надія на Північний альянс, що піднімуться люди, незгодні з талібами, у регіонах, які залишилися їм непідконтрольними", – сказав Фараджаллах.

Мовиться про утворення так званої Пандширської автономії – цей регіон залишився неприступним для "Талібану". Пандширці можуть почати переговори з терористами щодо створення сучасної республіки або щодо коаліції проти ІДІЛу.

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