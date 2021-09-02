США не знають, що буде з талібами в майбутньому. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час брифінгу в Пентагоні.
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США мусили співпрацювати з "Талібаном"
Міллі зауважив, що Штати співпрацювали з талібами протягом останніх тижнів, оскільки, за його словами, "на війні роблять те, що повинні".
Я можу сказати вам з особистого досвіду, що це безжальна група з минулого, і чи зміниться вона чи ні, ще належить побачити,
– додав генерал.
Мілі запитали, чи буде Пентагон співпрацювати з талібами в майбутньому для боротьби з ІДІЛ. Генерал зазначив, що це можливо.
Зауважимо, американські ЗМІ писали, що військові США нібито уклали таємну угоду з талібами, щоб убезпечити тих, хто залишає Афганістан. Бойовики начебто групи супроводжували американців до воріт аеропорту Кабула.
Останні новини з Афганістану
- США завершили виведення військ та покинули Афганістан. У Пентагоні зазначили, що за майже 20 років місії загинули понад 2 000 американських військових.
- "Талібан" захопив аеропорт Кабула. Бойовики заявили про "повне звільнення Афганістану".
- Лише провінція Панджшер досі залишається непідконтрольною талібам. 31 серпня 2021 року бойовики здійснили дві спроби захопити регіон.
- В ООН стверджують, що Афганістан наближається до гуманітарної катастрофи. В країні бракує продуктів та ліків.