США не знають, що буде з талібами в майбутньому. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі під час брифінгу в Пентагоні.

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США мусили співпрацювати з "Талібаном"

Міллі зауважив, що Штати співпрацювали з талібами протягом останніх тижнів, оскільки, за його словами, "на війні роблять те, що повинні".

Я можу сказати вам з особистого досвіду, що це безжальна група з минулого, і чи зміниться вона чи ні, ще належить побачити,

– додав генерал. Мілі запитали, чи буде Пентагон співпрацювати з талібами в майбутньому для боротьби з ІДІЛ. Генерал зазначив, що це можливо.

Зауважимо, американські ЗМІ писали, що військові США нібито уклали таємну угоду з талібами, щоб убезпечити тих, хто залишає Афганістан. Бойовики начебто групи супроводжували американців до воріт аеропорту Кабула.

Зверніть увагу! У Німеччині заявили про готовність повернутися до посольства у Кабулі. Берлін не говорить про "визнання влади", але хоче вирішувати практичні проблеми.

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