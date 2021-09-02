В Афганістані спостерігають гостру нестачу продовольства. Про це заявив координатор гуманітарної допомоги ООН Раміз Алакбаров.
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Не вистачає їжі та ліків
Більш ніж половина афганців не знають вранці, чи вдасться їм сьогодні поїсти,
– наголосив Алакбаров.
Крім того, Афганістан потребує медикаментів. Аеропорт Кабула закритий, тому ООН з партнерами шукають інші шляхи, щоб привезти гуманітарну допомогу.
Привезли медикаменти
Вантажі доставляють машиною з Пакистану, а днями в Афганістан навіть прибув перший літак з 37,5 тоннами медикаментів. Представник ООН розповів, що вони розраховані на 200 тисяч людей. Ліки доставили у 20 лікарень.
Також в Афганістан привезли 600 тонн продовольства.
"Воно особливо потрібне дітям, половина яких скоро опиниться на межі виснаження", – резюмував Алакбаров.
Що відбувається в Афганістані
- Таліби захопили Кабул 15 серпня. Після цього з країни евакуювали іноземців.
- Ввечері 30 серпня американські військові покинули країну, а бойовики заявили про повне "звільнення" Афганістану.
- Перед тим вони оголосили загальну амністію для урядовців та заявили, буцімто хочуть хороших відносин з усім світом.