В Афганистане наблюдается острый недостаток продовольствия. Об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН Рамиз Алакбаров.

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Не хватает еды и лекарств

Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть,

– отметил Алакбаров.

Кроме того, Афганистан нуждается в медикаментах. Аэропорт Кабула закрыт, поэтому ООН с партнерами ищут другие пути, чтобы привезти гуманитарную помощь.

Привезли медикаменты

Грузы доставляют на машине из Пакистана, а на днях в Афганистан даже прибыл первый самолет с 37,5 тоннами медикаментов. Представитель ООН рассказал, что они рассчитаны на 200 тысяч человек. Лекарства доставили в 20 больниц.

Также в Афганистан привезли 600 тонн продовольствия.

"Оно особенно необходимо детям, половина которых скоро окажется на грани истощения", – резюмировал Алакбаров.

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