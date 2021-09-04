Міністр закордонних справ зазначив, що обидві сторони отримали те, що хотіли. Відтак, перемовини стали "класичним прикладом win-win співпраці".

Читайте також Гуманітарна криза в Афганістані: країна перебуває на межі голоду

Увага США до Афганістану

Коли ми виходили на завершальну стадію підготовки візиту президента до США, дійсно, подекуди доводилося чути, що, мовляв, Білому дому зараз не до України, і для американської сторони поїздка глави української держави до Вашингтона не на часі,

– сказав очільник МЗС.

Увага адміністрації президента Джо Байдена була зосереджена на виведенні американського військового контингенту з Афганістану, евакуації найбільш вразливих категорій афганців.

"Як ви знаєте, ми вперше за 30 років в Україні нещодавно ухвалили Стратегію зовнішньої політики. Ми чітко рухаємося за визначеними нею пріоритетами, і один з них – розвиток відносин із стратегічними партнерами. Тому візит мав успішно відбутися за будь-якої політичної погоди", – наголосив дипломат.

Візит був дуже продуктивним

Дмитро Кулеба повідомив, що перший візит Володимира Зеленського на запрошення Джо Байдена був максимально продуктивним для обох країн.

Глава Білого дому, керівництво Держдепартаменту США та Пентагону, попри напружений внутрішній порядок денний, знайшли час для предметного обговорення ключових питань стратегічного партнерства України та США, оскільки наша держава є в пріоритеті американської зовнішньої політики,

– продовжив міністр.

З його слів, показовим є те, що спілкування українського та американського лідерів тривало понад дві години, замість однієї, передбаченої програмою.

Їхні перемовини були відвертими, без дипломатичних реверансів. І це вчергове підтверджує союзницький характер відносин України та США.

За підсумками зустрічі була схвалена спільна заява – безпрецедентний за обсягом і змістом документ для українсько-американського діалогу.

Очільник МЗС додав, що спільна заява зафіксувала:

позиції стосовно спільних цінностей і стратегічних пріоритетів;

конкретні ініціативи на підтримку національної безпеки України у галузі оборони, енергетики, клімату, науки, технологій, інфраструктури та охорони здоров’я.

Про готовність Вашингтону і надалі підтримувати Україну свідчить також укладення під час візиту майже двох десятків двосторонніх документів, що сприятимуть гарантуванню безпеки, стабільного розвитку та економічного успіху нашої держави,

– підсумував дипломат.

Зверніть увагу! Через ситуацію в Афганістані зустріч президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена попередньо планували на 30 серпня, потім її перенесли двічі.

Ситуація в Афганістані: що відомо

Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Останній солдат армії США покинув країну 31 серпня.

Однак ще 15 серпня бойовики руху "Талібан" захопили Кабул і встановили свою владу в державі. Вони вимагали іноземців виїхати.

Терористи заявили, про "звільнення" афганської держави. Таліби вже почали формувати новий уряд, до якого увійдуть їхні лідери.

До теми Терористи "Талібану" заборонили жінкам бути міністерками в Афганістані