Зеленский попросил своего американского коллегу посодействовать освобождению людей, которые попали в этот список.

К теме В Вашингтоне началась встреча Зеленского и Байдена: первые заявления президентов

Это очень чувствительный вопрос, – Зеленский

И последнее – очень чувствительный вопрос. Мы сегодня утром передали вашей команде список всех пленных Украины. Их – около 450 человек,

– сказал Зеленский.

Отметим, что перед разговором тет-а-тет президенты сделали короткие заявления. Глава Украины поблагодарил Байдена за поддержку территориальной целостности нашего государства. Также Зеленский отметил, что будет поднимать на переговорах темы энергетической безопасности и обновления стратегического партнерства.

Байден сказал, что хочет еще раз наведаться в Украину

Джо Байден, зато заметил, что не против еще раз посетить Украину. Глава Белого дома отметил, что ценности у Киева и Вашингтона – одинаковые, а партнерство между ними только крепче.

Ранее Байден будет заверять Зеленского, что Штаты помогут противостоять оккупации России, – Bloomber

Обратите внимание! Из-за ситуации в Афганистане и эвакуации американских военных встречу Байдена и Зеленского перенесли с 31 августа на 1 сентября. Разговор запланировали на 2,5 часа, итоговых пресс-конференций после переговоров не будет.