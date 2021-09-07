Затримання кримських татар не може залишитись поза увагою міжнародних правозахисних інституцій. Звернення Денісова направила до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Важливо Окупанти відправили Нарімана Джеляла в СІЗО

Денісова висловила протест

Звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України,

– наголосила Денісова.

Крім того, омбудсменка вимагає вжити заходів і від Уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової.

Затримання кримських татар: що відомо

Будинок Нарімана Джеляла в Первомайську 4 вересня обшукали російські силовики. Після цього політика затримали та повезли у невідомому напрямку. Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що утримували кримського татарина з особливою жорсткістю – в наручниках та з мішком на голові.

Окупанти запідозрили Джеляла у "диверсії". Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Підконтрольний окупантам так званий "Київський районний суд Сімферополя" взяв піл варту Джеляла на 60 діб, тобто до 4 листопада.

Крім того, ФСБ навідалося й до інших кримських татар. Братам Азізу і Асану Ахтемовим висунули такі ж підозри як і Джелялу.

4 вересня біля будівлі ФСБ у Сімферополі на акцію підтримки зібралися родичі, журналісти, адвокати та небайдужі громадяни. Окупанти затримали 58 учасників мітингу, стосовно 56 – склали адміністративні протоколи. Шевкету Усеїнову та Ельдару Одаманову незаконно "присудили" арешт на 14 та 15 діб нібито за "непокору поліції.

Президент Володимир Зеленський вважає, що так Росія реагує на проведення Кримської платформи. Він закликав Москву негайно звільнити кримських татар.

Текст публікації Денісової:

Висловлюю рішучий протест у зв'язку з незаконними арештами українських громадян в тимчасово окупованому Криму.

На 60 діб, до 4 листопада, підконтрольний РФ "Київський районний суд Сімферополя" арештував Нарімана Джеляла – першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та братів Азіза і Асана Ахтемових. Їм оголосили підозру за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне 23 серпня (частина 1 статті 281 УК РФ - "диверсія") Всі троє утримуватимуться під вартою в СІЗО м. Сімферополя.

Рішенням так званого "Київського районного суду Сімферополя" Шевкету Усеїнову та Ельдару Одаманову винесено покарання у вигляді адміністративного арешту терміном 14 та 15 діб, відповідно, за скоєння нібито адмінправопорушення за ст.19.3 КоАП Росії ("непокора працівникам поліції"). Вони відбуватимуть арешт в ізоляторі тимчасового тримання міста Сімферополя.

4 вересня біля будівлі ФСБ в місті Сімферополі на акцію підтримки незаконно затриманих зібралися родичі, журналісти, адвокати та небайдужі громадяни. 58 учасників було затримано. Стосовно 56 - складено адміністративні протоколи за статтею 20.6.1 КоАП РФ ("невиконання правил поводження під час надзвичайної ситуації або загрози її виникнення"), яка передбачає штраф від 10 до 50 тисяч російських рублів.

Двох учасників акції – Ескандера Ахтемова – батька Азіза Ахтемова та Арсена Ахтемова – брата Асана Ахтемова суд заарештував на 10 та 15 діб, відповідно, за ст.19.3 КоАП Росії ("непокора працівникам поліції").

Затримання кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатись поза увагою міжнародних правозахисних інституцій. Звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля країни-окупанта та сприяти звільненню незаконно ув’язнених громадян України.

Вимагаю від Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової вжити заходів щодо додержання прав незаконно ув’язнених громадян України на Кримському півострові.