Про це повідомив у соцмережі голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він зазначив, що таким чином Росія мстить учасникам Кримської платформи. Показову розправу вирішили розпочати саме з кримських татар.

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Кримські татари начебто здійснили "диверсію"

Масові обшуки і затримання, проведені 3 – 4 вересня, російські окупанти вирішили закамуфлювати під диверсію, нібито здійснену групою кримських татар за посередництва першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова,

– написав Чубаров.

Політик зауважив, що Джелялову висунули підозру у скоєнні злочину, що підпадає під статтю "диверсія". За це окупанти можуть запроторити його за ґрати від 12 до 15 років.

Москва хоче дискредитувати Меджліс

Чубаров впевнений, у такий спосіб Москва хоче дискредитувати представницький орган кримськотатарського народу. Крім Джелялова, підозру у диверсії висунули двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану.

Важливо! Джелялов відкинув висунуті окупантами сфабриковані підозри. Також він відмовився брати участь у будь-яких слідчих діях. 6 вересня суди обиратимуть запобіжні заходи Джелялову та іншим затриманим кримським татарам.

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Що відомо про затримання Джелялова

Російські силовики провели обшуки у селі Первомайське Сімферопольського району Криму у Нарімана Джелялова.

Згодом Джелялова вивезли у мікроавтобусі в невідомому напрямку.

Серед затриманих ще кілька кримських татар – Ельдар Одаманов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов і Шевкет Усеінов.

14 правозахисних організацій України висунули термінове звернення до міжнародної спільноти та української влади з вимогою звільнити бранців.

Текст публікації Рефата Чубарова:

ПОКАЗОВІ ПОМСТУ І РОЗПРАВУ РФ ВИРІШИЛА РОЗПОЧАТИ З КРИМСЬКИХ ТАТАР

Після того, як шантаж і ультиматуми, що застосовувалися Кремлем напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи, з тріском провалилися, Москва приступила до виконання погроз по відношенню до її учасників

Показові помсту і розправу вирішили розпочати з кримських татар, оскільки вони і так є заручниками в умовах тимчасово окупованого РФ Криму.

Масові обшуки і затримання, проведені 3 – 4 вересня, російські окупанти вирішили закамуфлювати під диверсію, нібито здійснену групою кримських татар за посередництва першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

Як стало сьогодні відомо, Наріману Джелялову російськими окупантами висунуто підозру у вчиненні ним злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 "Диверсія" УК РФ та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Зрозуміло, що інкримінування Наріману Джелялову "терористичної" статті, наряду з розправою за його принципову, чесну і незламну позицію, яка ним відкрито відстоюється протягом всього періоду російської окупації Криму, має також на меті чергову спробу Кремля дискредитувати представницький орган корінного кримськотатарського народу – Меджліс.

Крім Нарімана Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять з Криму, підозри за статтею 281 "Диверсія" УК РФ також пред'явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану.

Відомо, що Наріман Джелялов відкинув висунуті йому російськими окупантами сфабриковані і вигадані підозри в нібито скоєнні ним злочину і відмовився сьогодні брати участь в будь-яких слідчих заходах.

Подробиці і деталі по іншим затриманим кримським татарам будуть розміщуватися в міру надходження інформації.

Тут ми дуже сподіваємося на адвокатів, які зараз докладають усіх зусиль, щоб подолавши штучні перешкоди, створювані їм каральними органами РФ, вступити в процес по захисту своїх підопічних

Очікується, що завтра, 06 вересня, в Сімферополі відбудуться "суди" щодо визначення запобіжного заходу Наріману Джелялову, Одаманову Ельдару, Ахтемову Азізу, Ахтемову Асану та Усеїнову Шевкету.