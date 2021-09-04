За останні два дні окупаційна влада Криму затримала щонайменше 5 людей. Серед них і заступник голови Меджлісу Нарім Джелялов.
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Правозахисники розповіли про останніх затриманих
3 вересня окупаційні спецслужби ввірвалися з обшуками в помешкання Ельдара Одаманова та Азіза Ахметова. Їх підозрюють в нібито в причетності до підриву газопроводу під Сімферополем, який стався 23 серпня 2021 року. Від затримання і по теперішній час про місце перебування Одаманова нічого й досі не відомо.
Окрім того, жертвами свавілля окупаційної влади стали Шевкет Усеїнов, Асан Ахметов та Нарім Джелялов, який брав участь у першому саміті Кримської платформи 23 серпня у Києві.
Правозахисники, як і президент України, вважають дії окупантів помстою за проведення Кримської платформи.
Враховуючи, що за роки окупації півострову РФ розбудувала систему політично мотивованих переслідувань всіх, хто проявляє незгоду з окупацією Криму, переслідування мешканців Криму за їхню підтримку Кримської платформи може стати новою хвилею сфабрикованих кримінальних справ,
– йдеться в заяві.
Окрім того, активісти зауважили, що Україна та міжнародна спільнота вжили недостатньо заходів проти Росії, яка і далі продовжує грубо порушувати права людини.
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Вимоги правозахисників
У першу чергу правозахисні організації звернулися до Росії, як до окупанта півострова з вимогами
- припинити обшуки, переслідування та інші форми політичного тиску на кримських активістів;
- розслідувати усі проведені раніше свавільні обшуки та затримання;
- припинити залякування активістів, правозахисників та журналістів на території півострова;
- дотримуватися міжнародного права;
- негайно звільнити усіх затриманих політв'язнів, у тому числі й тих, кого затримали 3 та 4 вересня 2021 року.
Від міжнародної спільноти, зокрема від учасників Кримської платформи, активісти вимагають засудження дій Кремля на території Криму, підтримати родини політв'язнів та змусити Росію допустити в Крим місії ООН, ОБСЄ та Ради Європи. Також активісти просять іноземні держави сприяти у звільненні українських політв'язнів.
"Закликаємо максимально використати інструменти Кримської платформи та інші механізми міжнародного співробітництва для якнайшвидшого пошуку і звільнення Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова, а також інших громадян України, утримуваних на території РФ та окупованого Криму з політичних мотивів", – наголосили в заяві.
До української влади у правозахисників теж є низка вимог, зокрема розслідування свавілля окупантів у Криму та посилення державної підтримки для політв'язнів і їхніх родин.
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