Міністр назвав ці затримання "захмарним цинізмом" Росії, адже вони відбулися після оприлюднення доповіді генсека ООН щодо становища з правами людини в окупованому Криму.
Важливо Нова серія репресій російських окупантів – помста за вдалу Кримську платформу, – Чубаров
Резніков нагадав, що 4 вересня затримали 5 кримських татар, серед яких заступник глави Меджлісу Наріман Джелялов.
Джелялов був учасником саміту Кримської платформи. Обшуки та затримання – це пряма відповідь ООН і усій міжнародній спільноті, що Росія надалі ігноруватиме і порушуватиме міжнародне право. Це - ляпас усім, хто заявляв про необхідність захисту прав людини та підтримку України,
– переконаний Резніков.
Він закликав міжнародну спільноту застосувати свій вплив на Кремль, щоб негайно звільнити усіх українських бранців, захоплених і в Криму, і в ОРДЛО.
Обшуки та затримання кримських татар
- Вранці 4 вересня до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла прийшли з обшуком. У результаті силовики вивезли його у невідомому напрямку зі села Первомайське Сімферопольського району.
- 3 вересня від рук окупантів постраждав ще один кримський татарин. Силовики вдерлися до будинку Ельдара Одаманова у Сімферополі, чоловіка також кудись вивезли.
- За фактами цих обшуків та викрадень українська прокуратура розпочала кримінальну справу.