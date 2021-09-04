Міністр назвав ці затримання "захмарним цинізмом" Росії, адже вони відбулися після оприлюднення доповіді генсека ООН щодо становища з правами людини в окупованому Криму.

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Резніков нагадав, що 4 вересня затримали 5 кримських татар, серед яких заступник глави Меджлісу Наріман Джелялов.

Джелялов був учасником саміту Кримської платформи. Обшуки та затримання – це пряма відповідь ООН і усій міжнародній спільноті, що Росія надалі ігноруватиме і порушуватиме міжнародне право. Це - ляпас усім, хто заявляв про необхідність захисту прав людини та підтримку України,

– переконаний Резніков.

Він закликав міжнародну спільноту застосувати свій вплив на Кремль, щоб негайно звільнити усіх українських бранців, захоплених і в Криму, і в ОРДЛО.

Обшуки та затримання кримських татар