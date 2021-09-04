Министр назвал эти задержания "зашкаливающим цинизмом" России, ведь они произошли после обнародования доклада генсека ООН о положении с правами человека в оккупированном Крыму.
Важно Новая серия репрессий российских оккупантов – месть за удачную Крымскую платформу, – Чубаров
Резников напомнил, что 4 сентября задержали 5 крымских татар, среди которых заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов.
Джелялов был участником саммита Крымской платформы. Обыски и задержания – это прямой ответ ООН и всему международному сообществу, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это – пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержке Украины,
– убежден Резников.
Он призвал международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных в Крыму и в ОРДЛО.
Обыски и задержания крымских татар
- Утром 4 сентября к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову пришли с обыском. В результате силовики вывезли его в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района.
- 3 сентября от рук оккупантов пострадал еще один крымский татарин. Силовики ворвались в дом Эльдара Одаманова в Симферополе, мужчину также куда-то вывезли.
- По фактам этих обысков и похищений украинская прокуратура начала уголовное дело.