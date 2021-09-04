Министр назвал эти задержания "зашкаливающим цинизмом" России, ведь они произошли после обнародования доклада генсека ООН о положении с правами человека в оккупированном Крыму.

Важно Новая серия репрессий российских оккупантов – месть за удачную Крымскую платформу, – Чубаров

Резников напомнил, что 4 сентября задержали 5 крымских татар, среди которых заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов.

Джелялов был участником саммита Крымской платформы. Обыски и задержания – это прямой ответ ООН и всему международному сообществу, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это – пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержке Украины,

– убежден Резников.

Он призвал международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных в Крыму и в ОРДЛО.

Обыски и задержания крымских татар