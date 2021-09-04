Председатель Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что тревожные сообщения, поступающие из временно оккупированного Россией Крыма свидетельствуют об очередной масштабной фабрикации российскими спецслужбами новых "террористических актов" и назначении их исполнителями крымских татар.
Обратите внимание Украинская прокуратура открыла дело из-за задержания заместителя председателя Меджлиса
Чубаров назвал причину обысков в Крыму
Разумеется, настоящей причиной обысков и задержаний, которые произошли в Крыму 3 и 4 сентября, является месть Кремля за успешную мобилизацию Украиной международного сообщества, прежде всего проведения учредительного саммита Крымской платформы,
– написал глава Меджлиса.
Он добавил, что во время обысков российские каратели арестовали
- Эльдара Одаманова,
- Азиза Ахтенова,
- Шевкета Усеинова,
- заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.
Кроме того, Чубаров призвал президента Украины, главу Верховной Рады, премьер-министра, уполномоченного Совета по вопросам прав человека, лидеров политических партий Украины и председателей парламентских фракций срочно выступить с публичными требованиями к международным организациям, в частности ООН, Совета Европы, ОБСЕ, Европарламента.
Организации следует просить немедленно принять меры с целью освобождения русскими оккупантами политзаключенных Крыма и прекращения российской оккупационной властью преследований коренного крымскотатарского народа и этнических украинцев.
Похожая позиция у правозащитницы Ташевой
Украинская крымскотатарская правозащитница Тамила Ташева также считает, что оккупанты поступают так из-за проведения саммита Крымской платформы.
Думаю, ни для кого не секрет, что это очередная акция запугивания нашего народа, конечно, я это связываю и с проведением Крымской платформы, и участие в ней членов Меджлиса, в частности Наримана Джеляла,
– заявила она.
Правозащитница подчеркнула, что Джелял – смелый, порядочный и несокрушимый человек. Она напомнила, что в 2020 году за заслуги перед Украиной президент наградил его орденом "За заслуги" ІІІ степени.
Ташева выразила надежду, что Россия придет в себя и отпустит всех задержанных, отметив, что случилась ошибка.
Обыски и задержания крымских татар
- Утром 4 сентября к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу пришли с обыском. В результате силовики вывезли его в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района.
- Накануне "правоохранители" обыскали также дом крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе, мужчину также куда-то вывезли.
- По фактам этих обысков и похищений украинская прокуратура начала уголовное дело.
Текст сообщения Рефата Чубарова:
Тревожные сообщения, поступающие из временно оккупированного РФ Крыма свидетельствуют об очередной масштабной фабрикации российскими спецслужбами новых "террористических актов" и назначении их исполнителями крымских татар.
Разумеется, настоящей причиной обысков и задержаний, которые произошли в Крыму 3 и 4 сентября 2021 года, в ходе которых российскими карателями арестованы Эльдар ОДАМАНОВ, Азиз АХТЕМОВ, Шевкет УСЕИНОВ, а теперь и заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман ДЖЕЛЯЛОВ, месть Кремля за успешную мобилизацию Украиной международного сообщества, прежде всего проведения учредительного саммита Крымской платформы, с целью противодействия российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма.
Призываю Президента Украины, Главу Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, лидеров политических партий Украины и председателей парламентских фракций в Верховной Раде Украины срочно выступить с публичными требованиями международных организаций, включая ООН, Совет Европы, ОБСЕ, Европарламент, о применении ими незамедлительных мер с целью освобождения русскими оккупантами политзаключенных Крыма и прекращения российской оккупационной властью преследований коренного крымскотатарского народа и этнических украинцев.