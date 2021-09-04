Председатель Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что тревожные сообщения, поступающие из временно оккупированного Россией Крыма свидетельствуют об очередной масштабной фабрикации российскими спецслужбами новых "террористических актов" и назначении их исполнителями крымских татар.

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Чубаров назвал причину обысков в Крыму

Разумеется, настоящей причиной обысков и задержаний, которые произошли в Крыму 3 и 4 сентября, является месть Кремля за успешную мобилизацию Украиной международного сообщества, прежде всего проведения учредительного саммита Крымской платформы,

– написал глава Меджлиса.

Он добавил, что во время обысков российские каратели арестовали

Эльдара Одаманова,

Азиза Ахтенова,

Шевкета Усеинова,

заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.

Кроме того, Чубаров призвал президента Украины, главу Верховной Рады, премьер-министра, уполномоченного Совета по вопросам прав человека, лидеров политических партий Украины и председателей парламентских фракций срочно выступить с публичными требованиями к международным организациям, в частности ООН, Совета Европы, ОБСЕ, Европарламента.

Организации следует просить немедленно принять меры с целью освобождения русскими оккупантами политзаключенных Крыма и прекращения российской оккупационной властью преследований коренного крымскотатарского народа и этнических украинцев.

Похожая позиция у правозащитницы Ташевой

Украинская крымскотатарская правозащитница Тамила Ташева также считает, что оккупанты поступают так из-за проведения саммита Крымской платформы.

Думаю, ни для кого не секрет, что это очередная акция запугивания нашего народа, конечно, я это связываю и с проведением Крымской платформы, и участие в ней членов Меджлиса, в частности Наримана Джеляла,

– заявила она.

Правозащитница подчеркнула, что Джелял – смелый, порядочный и несокрушимый человек. Она напомнила, что в 2020 году за заслуги перед Украиной президент наградил его орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Ташева выразила надежду, что Россия придет в себя и отпустит всех задержанных, отметив, что случилась ошибка.

Обыски и задержания крымских татар

Утром 4 сентября к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу пришли с обыском. В результате силовики вывезли его в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района.

Накануне "правоохранители" обыскали также дом крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе, мужчину также куда-то вывезли.

По фактам этих обысков и похищений украинская прокуратура начала уголовное дело.

Текст сообщения Рефата Чубарова:

Тревожные сообщения, поступающие из временно оккупированного РФ Крыма свидетельствуют об очередной масштабной фабрикации российскими спецслужбами новых "террористических актов" и назначении их исполнителями крымских татар.

Разумеется, настоящей причиной обысков и задержаний, которые произошли в Крыму 3 и 4 сентября 2021 года, в ходе которых российскими карателями арестованы Эльдар ОДАМАНОВ, Азиз АХТЕМОВ, Шевкет УСЕИНОВ, а теперь и заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман ДЖЕЛЯЛОВ, месть Кремля за успешную мобилизацию Украиной международного сообщества, прежде всего проведения учредительного саммита Крымской платформы, с целью противодействия российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма.

Призываю Президента Украины, Главу Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, лидеров политических партий Украины и председателей парламентских фракций в Верховной Раде Украины срочно выступить с публичными требованиями международных организаций, включая ООН, Совет Европы, ОБСЕ, Европарламент, о применении ими незамедлительных мер с целью освобождения русскими оккупантами политзаключенных Крыма и прекращения российской оккупационной властью преследований коренного крымскотатарского народа и этнических украинцев.