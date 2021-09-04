В украинской прокуратуре Крыма отреагировали на обыски и задержание Наримана Джеляла представителями оккупационной "власти".

К теме В Крыму после обысков заместителя председателя Меджлиса вывезли в неизвестном направлении

Прокуратура открыла дело из-за обысков у крымских татар

Кроме обысков у Джеляла и вывоза его в результате в неизвестном направлении, накануне так называемые "правоохранители" обыскали дома еще 2 крымских татар.

Местонахождение всех трех "задержанных" до сих пор неизвестно.

Из-за этого прокуратура Крыма начала уголовное производство, квалифицировав действия оккупантов по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и незаконном лишении свободы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Обыски и задержания крымских татар

Утром 4 сентября к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джеляла пришли с обыском. Силовики вывезли его в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района Крыма.

3 сентября "правоохранители" обыскали дом крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе. Силовики изъяли технику и схватили мужчину.

Тест сообщения прокуратуры Крыма и Севастополя:

Сегодня ночью, в Симферопольском районе АР Крым, "правоохранители" государства-оккупанта провели обыск в доме первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, после чего его вывезли в неизвестном направлении.

Накануне, "правоохранители" провели обыски в домах еще двух крымских татар.

Местопребывание трех "задержанных" до сих пор неизвестно.

Прокуратура автономии квалифицирует такие действия оккупантов по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.