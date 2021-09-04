В українській прокуратурі Криму відреагували на обшуки та затримання Нарімана Джеляла представниками окупаційної "влади".

До теми У Криму після обшуків заступника голови Меджлісу вивезли в невідомому напрямку

Прокуратура відкрила справу через обшуки у кримських татар

Окрім обшуків у Джеляла та вивезення його у результаті в невідомому напрямку, напередодні так звані "правоохоронці" обшукали домівки ще 2 кримських татар.

Місцеперебування усіх трьох "затриманих" досі невідоме.

Через це прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження, кваліфікувавши дії окупантів за статтями про порушення недоторканності житла та незаконне позбавлення волі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

Обшуки та затримання кримських татар

Вранці 4 вересня до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла прийшли з обшуком. Силовики вивезли його у невідомому напрямку зі села Первомайське Сімферопольського району Криму.

3 вересня "правоохоронці" обшукали також будинок кримського татарина Ельдара Одаманова у Сімферополі. Силовики вилучили техніку та схопили чоловіка.

Тест повідомлення прокуратури Криму та Севастополя:

Сьогодні вночі, в Сімферопольському районі АР Крим, "правоохоронці" держави-окупанта провели обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, після чого його вивезли в невідомому напрямку.

Напередодні, "правоохоронці" провели обшуки у домівках ще двох кримських татар.

Місцеперебування трьох "затриманих" до цього часу не відоме.

Прокуратура автономії кваліфікує такі дії окупантів за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.