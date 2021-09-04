Голова Меджлісу кримськотатарського народу зазначив, що тривожні повідомлення, які надходять з тимчасово окупованого Росією Криму свідчать про чергову масштабну фабрикацію російськими спецслужбами нових "терористичних актів" і призначення їх виконавцями кримських татар.

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Чубаров назвав причину обшуків у Криму

Зрозуміло, справжньою причиною обшуків і затримань, що відбулися в Криму 3 та 4 вересня, є помста Кремля за успішну мобілізацію Україною міжнародної спільноти, перш за все проведення установчого саміту Кримської платформи,

– написав глава Меджлісу.

Він додав, що під час обшуків російські карателі арештували

Ельдара Одаманова,

Азіза Ахтенова,

Шевкета Усеїнова,

заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.

Крім того, Чубаров закликав президента України, голову Верховної Ради, прем'єр-міністра, уповноважену Ради з питань прав людини, лідерів політичних партій України та голів парламентських фракцій терміново виступити з публічними вимогами до міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи, ОБСЄ, Європарламенту.

Організації слід просити негайно вжити заходів з метою звільнення російськими окупантами політв'язнів Криму і припинення російською окупаційною владою переслідувань корінного кримськотатарського народу та етнічних українців.

Схожа позиція у правозахисниці Ташевої

Українська кримськотатарська правозахисниця Таміла Ташева також вважає, що окупанти чинять так через проведення саміту Кримської платформи.

Думаю, ні для кого не секрет, що це чергова акція залякування нашого народу, звісно, я це пов'язую і з проведенням Кримської платформи, і участь у ній членів Меджлісу, зокрема Нарімана Джеляла,

– заявила вона.

Правозахисниця наголосила, що Джелял – смілива, порядна та незламна людина. Вона нагадала, що у 2020 році за заслуги перед Україною президент нагородив його орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Ташева висловила сподівання, що Росія оговтається та відпустить всіх затриманих, зазначивши, що трапилася помилка.

Обшуки та затримання кримських татар

Текст повідомлення Рефата Чубарова:

Тривожні повідомлення, що надходять з тимчасово окупованого РФ Криму свідчать про чергову масштабну фабрикацію російськими спецслужбами нових "терористичних актів" і призначення їх виконавцями кримських татар.

Зрозуміло, справжньою причиною обшуків і затримань, що відбулися в Криму 3 та 4 вересня 2021 року, в ході яких російськими карателями заарештовані Ельдар ОДАМАНОВ, Азіз АХТЕМОВ, Шевкет УСЕЇНОВ, а тепер і заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман ДЖЕЛЯЛЯЛОВ, є помста Кремля за успішну мобілізацію Україною міжнародної спільноти, перш за все проведення установчого саміту Кримської платформи, з метою протидії російської агресії проти України і деокупації Криму.

Закликаю Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Уповноважену Верховної Ради України з питань прав людини, лідерів політичних партій України та голів парламентських фракцій у Верховній Раді України терміново виступити з публічними вимогами до міжнародних організацій, включаючи ООН, Раду Європи, ОБСЄ, Європарламент, щодо задіяння ними негайних заходів з метою звільнення російськими окупантами політв'язнів Криму і припинення російською окупаційною владою переслідувань корінного кримськотатарського народу та етнічних українців.