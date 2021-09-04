За последние два дня оккупационные власти Крыма задержали по меньшей мере 5 человек. Среди них и заместитель главы Меджлиса Нарим Джелялов.

Обратите внимание Россия реагирует на Крымскую платформу, – Зеленский об аресте замглавы Меджлиса

Правозащитники рассказали о последних задержанных

3 сентября оккупационные спецслужбы ворвались с обысками в помещение Эльдара Одаманова и Азиза Ахтемова. Их подозревают в якобы причастности к подрыву газопровода под Симферополем, который произошел 23 августа 2021 года. От задержания и по настоящее время о месте пребывания Одаманова ничего до сих пор не известно.

Кроме того, жертвами произвола оккупационных властей стали Шевкет Усеинов, Асан Ахтемов и Нарим Джелялов, который принимал участие в первом саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.

Правозащитники, как и президент Украины, считают действия оккупантов местью за проведение Крымской платформы.

Учитывая, что за годы оккупации полуострова РФ построила систему политически мотивированных преследований всех, кто проявляет несогласие с оккупацией Крыма, преследование жителей Крыма за их поддержку Крымской платформы может стать новой волной сфабрикованных уголовных дел,

– говорится в заявлении.

Кроме того, активисты отметили, что Украина и международное сообщество приняли недостаточно мер против России, которая и дальше продолжает грубо нарушать права человека.

Интересно Новая серия репрессий российских оккупантов – месть за удачную Крымскую платформу, – Чубаров

Требования правозащитников

В первую очередь правозащитные организации обратились к России, как к оккупанту полуострова с требованиями:

прекратить обыски, преследования и другие формы политического давления на крымских активистов;

расследовать все проведенные ранее произвольные обыски и задержания;

прекратить запугивание активистов, правозащитников и журналистов на территории полуострова;

соблюдать международное право;

немедленно освободить всех задержанных политзаключенных, в том числе и тех, кого задержали 3 и 4 сентября 2021 года.

От международного сообщества, в частности от участников Крымской платформы, активисты требуют осуждения действий Кремля на территории Крыма, поддержать семьи политзаключенных и заставить Россию допустить в Крым миссии ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Также активисты просят иностранные государства содействовать в освобождении украинских политзаключенных.

"Призываем максимально использовать инструменты Крымской платформы и другие механизмы международного сотрудничества для скорейшего поиска и освобождения Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова, а также других граждан Украины, удерживаемых на территории РФ и оккупированного Крыма по политическим мотивам", – подчеркнули в заявлении.

К украинской власти у правозащитников тоже есть ряд требований, в частности расследование произвола оккупантов в Крыму и усиление государственной поддержки для политзаключенных и их семей.

Напомним! Утром 4 сентября оккупационные спецслужбы задержали первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Нарима Джелялова. В Украине такие действия оккупантов назвали местью за Крымскую платформу и начали расследование незаконного задержания.

Также интересно Резников обвинил Россию в "заоблачном цинизме" и призвал ужесточить международные санкции