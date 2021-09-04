Зеленский призвал освободить Джелялова

Президент возмутился действиями российских властей в Крыму. Он подчеркнул, что оккупанты снова прибегли к преследованию крымских татар.

К теме Украинская прокуратура открыла дело из-за задержания заместителя председателя Меджлиса

Так Россия реагирует на начало работы Крымской платформы. Все задержанные должны быть освобождены,

– заявил глава государства.

Он также опубликовал фото заместителя председателя Меджлиса с презентации офиса Крымской платформы в Киеве.



Джелялов на презентации Крымской платформы / Фото Владимира Зеленского

Что известно о задержании Джелялова

Утром 4 сентября к Нариму Джелялову пришли с обысками. Силовики вывезли его в неизвестном направлении из села Первомайское. Перед тем пророссийские "правоохранители" обыскали дома еще двух крымских татар.

Из-за задержания заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа в прокуратуре открыли уголовное дело.

Руководитель Меджлиса Рефат Чубаров такие действия также связывает с реакцией России на Крымскую платформу. Он назвал это "местью".

Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:

Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя главы Меджлиса. Так Россия реагирует на начало работы Крымской платформы. Все задержанные должны быть освобождены!