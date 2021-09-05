На резонансні події відгукнулися і в посольстві США в Україні. Там закликали Росію негайно звільнити затриманих та загалом усіх політв'язнів.

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"Росія має негайно звільнити активістів та політв'язнів"

Сполучені Штати Америки 4 вересня відреагували на останні події в окупованому Росією Криму. Мовиться про рейди силовиків, обшуки й затримання кримськотатарських активістів.

Відповідну заяву опублікували у фейсбуці посольства США в Україні.

Там закликали припинити політичні переслідування та звільнити людей.

Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів та всіх українських політв’язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Повідомлення дипломати традиційно завершили твердженням: "Крим – це Україна".

Міністерство закордонних справ України також висловило протест через затримання у Криму.

А президент Володимир Зеленський прямо заявив, що у такий спосіб Росія реагує на Кримську платформу.

Затримання кримських татар у Криму: що сталося

3 вересня стало відомо, що ФСБ викрала кримського татарина після обшуків у Сімферополі.

4 вересня також після обшуків окупанти схопили заступника голови Меджлісу і вивезли невідомо куди.

Цього ж дня кримські татари вийшли на протест під ФСБ в Криму, у підсумку – 40 затриманих.

Повний текст публікації посольства США у фейсбуці:

Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів та всіх українських політв’язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні. Крим – це Україна.

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