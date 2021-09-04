Люди вийшли, щоб дізнатись про арештованих 4 вересня співвітчизників. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про це у фейсбуці.

До теми Правозахисники оприлюднили термінову заяву через викрадення людей в окупованому Криму

В окупованому Криму силовики затримують протестуючих

До будівлі ФСБ РФ в окупованому Криму під'їхали поліцейські автобуси, в які насильно завантажують протестуючих кримських татар, котрі намагаються дізнатися про долю заарештованих 5 співвітчизників,

– написав Рефат Чубаров.

Він пригадав, що мовиться про затримання Нарімана Джелялова, першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу та інших кримських татарів.

Орієнтовно 40 людей забрала поліція

Згодом активістка та правозахисниця ГО "Кримська солідарність" Лутфіє Зудієва написала, що орієнтовно о 17:15 забрали орієнтовно 40 осіб, згодом написала, що біля будівлі відділу поліції "Залізничний" у Сімферополі збираються родичі, сусіди і друзі затриманих. Там орієнтовно 30 затриманих людей. Серед них – жінки і люди похилого віку.

Одній людині завдали удару по нирках, застосовували грубу силу під час затримання,

– розповіла Зудієва.

Вона додала, що 20 осіб вивантажили в залізничному відділі поліції на Павленка 1. Решту везуть далі – до Київського і Центрального відділів.

Серед затриманих – кореспонденти "Кримської солідарності" Айдер Кадиров і Нурі Абдурашітов, а також батько активістки – Рамзі Зудієв.



У Криму окупанти затримують кримських татар / Фото фейсбук Лутфіє Зудієвої

Ба більше, активістка на сторінці у фейсбуці оприлюднила список з іменами затриманих. Там уже 26 людей. Зудієва написала, що список доповнюють.

Затримали главу ЦВК Курултаю кримськотатарського народу та члена Меджлісу кримськотатарського народу

В окупованому Росією Криму набитий протестуючими кримськими татарами поліцейський автобус та один автозак з затриманими від'їхав від вулиці Франка, де знаходиться "управління ФСБ РФ по Криму",

– написав Рефат Чубаров.

Він додав, що серед затриманих :

голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв;

член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов.

В окупованому Криму затримують кримських татар: дивіться відео Лутфіє Зудієвої

Коротко про затримання кримських татар в окупованому Криму