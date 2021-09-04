Люди вышли, чтобы узнать об арестованных 4 сентября соотечественниках. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил об этом в фейсбуке.

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В оккупированном Крыму силовики задерживают протестующих

К зданию ФСБ РФ в оккупированном Крыму подъехали полицейские автобусы, в которые насильно загружают протестующих крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе арестованных 5 соотечественников,

– написал Рефат Чубаров.

Он вспомнил, что говорится о задержании Наримана Джелялова, первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа и других крымских татар.

Ориентировочно 40 человек забрала полиция

Впоследствии активистка и правозащитница ОО "Крымская солидарность" Лутфие Зудиева написала, что ориентировочно в 17:15 забрали ориентировочно 40 человек, впоследствии написала, что у здания отдела полиции "Железнодорожный" в Симферополе собираются родственники, соседи и друзья задержанных. Там ориентировочно 30 задержанных людей. Среди них – женщины и старики.

Одному человеку нанесли удар по почкам, применяли грубую силу при задержании,

– рассказала Зудиева.

Она добавила, что 20 человек выгрузили в железнодорожном отделе полиции на Павленко 1. Остальных везут дальше – в Киевский и Центральный отделы.

Среди задержанных – корреспонденты "Крымской солидарности" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, а также отец активистки – Рамзи Зудиев.



В Крыму оккупанты задерживают крымских татар / Фото фейсбук Лутфие Зудиевой

Более того, активистка на странице в фейсбуке обнародовала список с именами задержанных. Там уже 26 человек. Зудиева написала, что список дополняют.

Задержали главу ЦИК Курултая крымскотатарского народа и члена Меджлиса крымскотатарского народа

В оккупированном Россией Крыму набитый протестующими крымскими татарами полицейский автобус и один автозак с задержанными отъехал от улицы Франко, где находится "ФСБ РФ по Крыму",

– написал Рефат Чубаров.

Он добавил, что среди задержанных:

председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев;

член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов.

В оккупированном Крыму задерживают крымских татар: смотрите видео Лутфие Зудиевой

Коротко о задержании крымских татар в оккупированном Крыму