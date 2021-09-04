Мовиться про кримськотатарських активістів, яких силовики ув'язнили у період з 3 по 4 вересня.
Важливо Резніков звинуватив Росію у "захмарному цинізмі" та закликав посилити міжнародні санкції
Кого затримали російські силовики
- Ельдара Одаманова,
- Азіза Ахтемова,
- Асана Ахметова,
- Шевкета Усеїнова,
- Нарімана Джелялова.
МЗС України розглядає затримання в окупованому Криму як покарання за участь Меджлісу в установчому саміті Кримської платформи, що відбувся 23 серпня.
Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті Кримської платформи, а також чергові репресії Росії, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова,
– мовиться у повідомленні МЗС.
Додамо, українська прокуратура вже розпочала кримінальну справу за фактами цих обшуків та викрадень.
Вимоги українського МЗС
- негайно звільнити затриманих осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України;
- рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта,
- посилити тиск на Росію задля припинення нею грубих порушень прав людини,
- продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи.
Що цьому передувало
- 3 вересня російські силовики вдерлися до будинку Ельдара Одаманова у Сімферополі. Чоловіка кудись вивезли.
- Вранці 4 вересня до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла також прийшли з обшуком. У результаті силовики вивезли його у невідомому напрямку зі села Первомайське Сімферопольського району.