Мовиться про кримськотатарських активістів, яких силовики ув'язнили у період з 3 по 4 вересня.

Важливо Резніков звинуватив Росію у "захмарному цинізмі" та закликав посилити міжнародні санкції

Кого затримали російські силовики

  • Ельдара Одаманова,
  • Азіза Ахтемова,
  • Асана Ахметова,
  • Шевкета Усеїнова,
  • Нарімана Джелялова.

МЗС України розглядає затримання в окупованому Криму як покарання за участь Меджлісу в установчому саміті Кримської платформи, що відбувся 23 серпня.

Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті Кримської платформи, а також чергові репресії Росії, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова,
– мовиться у повідомленні МЗС.

Додамо, українська прокуратура вже розпочала кримінальну справу за фактами цих обшуків та викрадень.

Вимоги українського МЗС

  • негайно звільнити затриманих осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України;
  • рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта,
  • посилити тиск на Росію задля припинення нею грубих порушень прав людини,
  • продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи.

Що цьому передувало

  • 3 вересня російські силовики вдерлися до будинку Ельдара Одаманова у Сімферополі. Чоловіка кудись вивезли.
  • Вранці 4 вересня до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла також прийшли з обшуком. У результаті силовики вивезли його у невідомому напрямку зі села Первомайське Сімферопольського району.