Мовиться про кримськотатарських активістів, яких силовики ув'язнили у період з 3 по 4 вересня.

Важливо Резніков звинуватив Росію у "захмарному цинізмі" та закликав посилити міжнародні санкції

Кого затримали російські силовики

Ельдара Одаманова,

Азіза Ахтемова,

Асана Ахметова,

Шевкета Усеїнова,

Нарімана Джелялова .

МЗС України розглядає затримання в окупованому Криму як покарання за участь Меджлісу в установчому саміті Кримської платформи, що відбувся 23 серпня.

Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті Кримської платформи, а також чергові репресії Росії, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова,

– мовиться у повідомленні МЗС.

Додамо, українська прокуратура вже розпочала кримінальну справу за фактами цих обшуків та викрадень.

Вимоги українського МЗС

негайно звільнити затриманих осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України;

рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта,

посилити тиск на Росію задля припинення нею грубих порушень прав людини,

продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи.

Що цьому передувало