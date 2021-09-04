Речь идет о крымскотатарских активистах, которых силовики посадили в период с 3 по 4 сентября.

Важно Резников обвинил Россию в "заоблачном цинизме" и призвал усилить международные санкции

Кого задержали российские силовики

Эльдара Одаманова,

Азиза Ахтемова,

Асана Ахметова,

Шевкета Усеинова,

Наримана Джелялова.

МИД Украины рассматривает задержание в оккупированном Крыму в качестве наказания за участие Меджлиса в учредительном саммите Крымской платформы, состоявшемся 23 августа.

Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы, а также очередные репрессии России, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова,

– говорится в сообщении МИД.

Добавим, украинская прокуратура уже начала уголовное дело по фактам этих обысков и похищений.

Требования украинского МИДа

немедленно освободить задержанных лиц, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины;

решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта,

усилить давление на Россию ради прекращения ею грубых нарушений прав человека,

продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в пределах Крымской платформы.

Что этому предшествовало