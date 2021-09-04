Речь идет о крымскотатарских активистах, которых силовики посадили в период с 3 по 4 сентября.

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Кого задержали российские силовики

  • Эльдара Одаманова,
  • Азиза Ахтемова,
  • Асана Ахметова,
  • Шевкета Усеинова,
  • Наримана Джелялова.

МИД Украины рассматривает задержание в оккупированном Крыму в качестве наказания за участие Меджлиса в учредительном саммите Крымской платформы, состоявшемся 23 августа.

Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы, а также очередные репрессии России, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова,
– говорится в сообщении МИД.

Добавим, украинская прокуратура уже начала уголовное дело по фактам этих обысков и похищений.

Требования украинского МИДа

  • немедленно освободить задержанных лиц, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины;
  • решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта,
  • усилить давление на Россию ради прекращения ею грубых нарушений прав человека,
  • продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в пределах Крымской платформы.

Что этому предшествовало

  • 3 сентября российские силовики ворвались в дом Эльдара Одаманова в Симферополе. Мужчину куда-то вывезли.
  • Утром 4 сентября к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла также пришли с обыском. В результате силовики вывезли его в неизвестном направлении из села Первомайское Симферопольского района.