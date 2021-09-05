Резонансные события нашли отклик и в посольстве США в Украине. Там призвали Россию немедленно освободить задержанных и вообще всех политзаключенных.

Обратите внимание Правозащитники обнародовали срочное заявление из-за похищения людей в оккупированном Крыму

"Россия должна немедленно освободить активистов и политзаключенных"

Соединенные Штаты Америки 4 сентября отреагировали на последние события в оккупированном Россией Крыму. Речь о рейдах силовиков, обысках и задержаниях крымскотатарских активистов.

Соответствующее заявление опубликовали в фейсбуке посольства США в Украине.

Там призвали прекратить политические преследования и освободить людей.

Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине,

– говорится в сообщении.

Пост дипломаты традиционно завершили утверждением: "Крым – это Украина".

Министерство иностранных дел Украины также выразило протест из-за задержаний в Крыму.

А президент Владимир Зеленский прямо заявил , что таким образом Россия реагирует на Крымскую платформу.

Задержание крымских татар в Крыму: что случилось

3 сентября стало известно, что ФСБ похитила крымского татарина после обысков в Симферополе .

4 сентября также после обысков оккупанты схватили заместителя главы Меджлиса и вывезли неизвестно куда.

В этот же день крымские татары вышли на протест под ФСБ в Крыму, в итоге – 40 задержанных .

Полный текст публикации посольства США в фейсбуке:

Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине. Крым – это Украина.