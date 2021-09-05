Співробітники ФСБ тримали Джелялова в наручниках, з мішком на голові. Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров, посилаючись на слова адвоката.

До речі Затриманому в Криму заступнику глави Меджлісу загрожує до 15 років тюрми, – Чубаров

Крім того, силовики чинили жорсткий психологічний тиск на кримського татарина.

Текст публікації Рефата Чубарова:

За повідомленням адвоката, затриманий вчора вранці і вивезений в невідомому напрямку ФСБ-шниками перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов з моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні – в наручниках, з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском.

Зверніть увагу! Джелялову загрожує до 15 років ув'язнення. Його підозрюють у "диверсії". Українська омбудсменка Людмила Денісова зазначила, що такі ж підозри висунули ще 4 затриманим кримським татарам: Азізу Ахтемову, Асану Ахтемову, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову.

Що відомо про затримання Джелявова