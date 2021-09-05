Сотрудники ФСБ держали Джелялова в наручниках, с мешком на голове. Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, ссылаясь на слова адвоката.

Кстати Задержанному в Крыму заместителю главы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы, – Чубаров

Кроме того, силовики оказывали жесткое психологическое давление на крымского татарина.

Текст публикации Рефат Чубарова:

По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезен в неизвестном направлении ФСБ-шников первый заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении - в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением.

Обратите внимание! Джелялову грозит до 15 лет заключения. Его подозревают в "диверсии". Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что такие же подозрения выдвинули еще 4 задержанным крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову, Эльдару Одаманову, Шевкету Усеинову.

Что известно о задержании Джелявова