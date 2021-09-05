Сотрудники ФСБ держали Джелялова в наручниках, с мешком на голове. Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, ссылаясь на слова адвоката.
Кстати Задержанному в Крыму заместителю главы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы, – Чубаров
Кроме того, силовики оказывали жесткое психологическое давление на крымского татарина.
Текст публикации Рефат Чубарова:
По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезен в неизвестном направлении ФСБ-шников первый заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении - в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением.
Что известно о задержании Джелявова
- Оккупанты провели обыски в помещении Наримана Джелялова в селе Первомайское. Затем Джелялова вывезли в микроавтобусе в неизвестном направлении.
- 14 правозащитных организаций Украины выдвинули срочное обращение к международному сообществу и украинским властям с требованием освободить пленников.
- В Киеве возле посольства России люди вышли на протест, чтобы продемонстрировать поддержку крымским татарам. Они скандировали "Путин – убийца".