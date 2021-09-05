На акцию под посольством государства-агрессора пришли десятки людей. Они показали российским дипломатам плакаты с надписями "Нет – репрессиям", "Путин – убийца".

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Демонстранты требуют освобождения задержанных татар

Требование демонстрантов четкое – освободить 5 похищенных крымских татар и всех пленников, которых незаконно заключила Россия.

Говорится о задержанных: Эльдара Одаманова, Наримана Джеляля, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Их обыскали и увезли в неизвестном направлении. Родные и адвокаты бьют тревогу и делают попытки найти пропавших.

Смотрите фото с акции под посольством России / Фото RFERL:

Важно! МИД Украины выразил решительный протест в связи с действиями оккупантов на полуострове – очередными обысками и незаконными задержаниями.

Тем временем США отреагировали на сентябрьский беспредел оккупантов в Крыму

Правозащитники требуют освобождения задержанных крымских татар

Ранее срочное обращение по поводу последних событий в Крыму сделали 14 правозащитных организаций Украины. Активисты призвали международное сообщество и украинские власти сделать все возможное, чтобы освободить задержанных.