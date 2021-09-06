Таке рішення прийняв так званий "суд" окупантів. Про 2 місяці в СІЗО просила "сторона обвинувачення".

До теми Адвокат розповів про стан Джелялова перед судилищем окупантів

Захист просив суд відмовити, оскільки у Джеляла є малі діти та хворі батьки, які перебувають у нього на утриманні. Просили про домашній арешт.



Джеляла відправили в СІЗО / Фото "Кримська солідарність"

Що каже сам Джелял

Кримський татарин зазначив, що міг піддатися цьому кримінальному переслідуванню ще з 2014 року, однак попри загрози, він повертався на свою батьківщину.

Потім відвідав саміт Кримської платформи. Він нагадав про публічні заяви окупантів у Криму щодо переслідування учасників заходу.

У мене не виникає жодної думки, не дивлячись на наявний стан справ, а саме мою кримінальну справу, з якою я абсолютно не згоден, у мене немає ні найменшого бажання залишати Крим і свій власний будинок,

– наголосив Джелял.

Він додав, що вважає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважаю абсолютно непотрібним.



Джелял та адвокат / Фото "Кримської солідарності"

Що відомо про затримання Джеляла