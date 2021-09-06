Таке рішення прийняв так званий "суд" окупантів. Про 2 місяці в СІЗО просила "сторона обвинувачення".
До теми Адвокат розповів про стан Джелялова перед судилищем окупантів
Захист просив суд відмовити, оскільки у Джеляла є малі діти та хворі батьки, які перебувають у нього на утриманні. Просили про домашній арешт.
Джеляла відправили в СІЗО / Фото "Кримська солідарність"
Що каже сам Джелял
Кримський татарин зазначив, що міг піддатися цьому кримінальному переслідуванню ще з 2014 року, однак попри загрози, він повертався на свою батьківщину.
Потім відвідав саміт Кримської платформи. Він нагадав про публічні заяви окупантів у Криму щодо переслідування учасників заходу.
У мене не виникає жодної думки, не дивлячись на наявний стан справ, а саме мою кримінальну справу, з якою я абсолютно не згоден, у мене немає ні найменшого бажання залишати Крим і свій власний будинок,
– наголосив Джелял.
Він додав, що вважає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважаю абсолютно непотрібним.
Джелял та адвокат / Фото "Кримської солідарності"
Що відомо про затримання Джеляла
- У будинку Джеляла в Первомайську 4 вересня силовики провели обшуки. Після того політика затримали та повезли у невідомому напрямку.
- Крім того, ФСБ навідалося й до інших кримських татар.
- Окупанти запідозрили Джеляла у "диверсії". Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
- Утримували кримського татарина з особливою жорсткістю – в наручниках та з мішком на голові.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що так Росія реагує на проведення Кримської платформи. Він закликав Москву негайно звільнити Джеляла.