Президент України матиме у США низку двосторонніх зустрічей. Про це на брифінгу після засідання РНБО розповів речник президента Сергій Никифоров.
Важливо Засідання РНБО: онлайн-брифінг Олексія Данілова
Зеленський знову летить до США
Офіційний візит Зеленсього до Штатів почнеться у понеділок, 20 вересня. У нього вже заплановані зустрічі із лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Зокрема, президент відвідає ООН і спілкуватиметься з генсеком Антоніу Гуттерішем.
Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, виступить там із промовою,
– розповів Никифоров.
До того ж Зеленський побачиться із українською громадою у США та представниками бізнесу.
Попередній візит Зеленського до США: головне
- Володимир Зеленський прилетів до США менше місяця тому – 31 серпня. Цього дня він провів зустрічі у NASA, міненергетики США, Пентагоні. В рамках візитів відбулося підписання низки договорів.
- Найважливіша зустріч пройшла у Білому Домі 1 вересня. Тоді Зеленський особисто поспілкувався із Джо Байденом.
- Політики обговорили протидію російській агресії на Сході України, реформування судової системи в Україні, питання енергетичної безпеки.
- Дипломат Волтер Браунолер назвав зустріч президентів наступним етапом американсько-українських відносин.
- Наступного дня Володимир Зеленський полетів до Каліфорнії – столиці IT-індустрії. Жоден з українських президентів не був з офіційним візитом у цьому місті.