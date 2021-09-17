Президент України матиме у США низку двосторонніх зустрічей. Про це на брифінгу після засідання РНБО розповів речник президента Сергій Никифоров.

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Зеленський знову летить до США

Офіційний візит Зеленсього до Штатів почнеться у понеділок, 20 вересня. У нього вже заплановані зустрічі із лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій. Зокрема, президент відвідає ООН і спілкуватиметься з генсеком Антоніу Гуттерішем.

Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, виступить там із промовою,

– розповів Никифоров.

До того ж Зеленський побачиться із українською громадою у США та представниками бізнесу.

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